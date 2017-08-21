Искусственный интеллект научился определать по фотографии, что чувствует человек

«Представьте, что вы пытаетесь определить: будет ли пользоваться популярностью ваше телешоу у аудитории. Вы собрали фокус-группу зрителей, и дали им посмотреть пилотный выпуск. Как узнать, честно ли они отвечают?», — рассказывает Джерими Хамон, гендиректор Silver Logic Labs.

Искусственный интеллект проанализирует эмоции человека и расскажет, что он чувствует. Разработка может быть использована в медицинских целях для предотвращения инсульта. Silver Logic Labs собирается проследить за пожилыми людьми в домах престарелых, чтобы вовремя оповестить врачей, если у кого-то случится нарушение кровообращения. Инсульт слегка меняет выражение лица человека, часто пациент не замечает этой перемены и не обращается за помощью своевременно.

Другая сфера применения Silver Logic Labs — образовательные приложения. Новинка позволит понять, как ученики реагируют на учителя и адаптировать урок к конкретному человеку.

В январе проект робота «Гагарин», считывающего эмоции, представили в Иннополисе.