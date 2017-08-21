Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
25 лет чаепитий: почему «Первый» закрыл «Пока все дома»
Интимную гигиену признали травмоопасной
Улюкаев в зале суда пошутил о ситуации в экономике России
СМИ сообщили о болезни Дорошиной: что с актрисой на самом деле
Евгений Плющенко отрастил бороду и перестал быть похожим на себя
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
25 лет чаепитий: почему «Первый» закрыл «Пока все дома»
Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидной коляске
Пенсионер решил доехать из деревни до Минска без заднего колеса
Личные авто стали обходиться россиянам все дороже
Тяжелый дрон РФ получит двигатель от истребителя Су-57 – СМИ
СМИ о "развратном" фото 43-летней Судзиловской
Евгений Плющенко отрастил бороду и перестал быть похожим на себя
Иван Ургант сильно похудел
"Ужас": русские туристы рассказали об отдыхе в Турции
Татьяна Арно выложила фото с обнаженной грудью
За неучтенные дома назначат двойной налог
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Фоторепортажи
10Землетрясение на юго-западе Китая
11Мрамор Микеланджело
03:16 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровчан приглашают бесплатно посмотреть отечественные фильмы

27 августа Хабаровск присоединится к всероссийской акции «Ночь кино».

27 августа Хабаровск присоединится к всероссийской акции «Ночь кино». Мероприятие приурочено к Году экологии, 100-летию Октябрьской революции, а также к Дню кино. В дальневосточной столице акцию организуют музей имени Гродекова и «Совкино».

Фильмы хабаровчане будут смотреть в кинотеатре под открытым небом в арке музея имени Гродекова. В 20:00 начнется «Снежная королева-3: огонь и лед», в 21:30 — «Кухня. Последняя битва», в 23:35 — «28 панфиловцев». Кинокартины были отобраны с помощью общенародного голосования.

В акции смогут принять участие все желающие. Вход свободный, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу КНОТОК.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Хабаровчан приглашают бесплатно посмотреть отечественные фильмы
CBS: Трамп объявит об отправке в Афганистан военнослужащих
Ракетный эсминец ВМС США столкнулся с торговым судном
Шеф Пентагона подтвердит стратегическое партнерство с Украиной
Меркель обвинила турецкие власти в злоупотреблении Интерполом
Путин предложил подумать о способах цензуры в России
Задержан подозреваемый в убийстве чемпиона мира Андрея Драчева
Малахов рассказал, почему ушел с "Первого канала"
Спорт
Алонсо — мистер «Уэмбли». «Челси» победил «Тоттенхэм» Первое лондонское дерби сезона завершилось победой чемпиона Англии над серебряным призером
Авто
Почему может быть опасна забытая в машине бутылка воды Ранее «Авто Mail.Ru» уже рассказывал о последствиях оставленного в авто йогурта, на этот раз потенциальную угрозу может представлять обычная вода
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли До этого 25-летний Андрей Удалов два года проработал в составе труппы Театра им. Вахтангова и снялся в нескольких небольших ролях
Недвижимость
Назван округ Москвы со стремительно дешевеющим жильем
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Известного шансонье обвинили в афере при строительстве коттеджей
Военным разрешили изымать земли у граждан
Леди
Как выглядит самая красивая замужняя женщина России (фото) За звание самой красивой замужней женщины страны боролись 35 участниц.
Дети
«Особенная» дочь Ирины Хакамады выходит замуж 20-летняя Мария Сиротинская и ее избранник Влад Ситдиков стали героями нового выпуска программы «Мужское и женское» на Первом канале.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь