Хабаровчан приглашают бесплатно посмотреть отечественные фильмы

27 августа Хабаровск присоединится к всероссийской акции «Ночь кино». Мероприятие приурочено к Году экологии, 100-летию Октябрьской революции, а также к Дню кино. В дальневосточной столице акцию организуют музей имени Гродекова и «Совкино».

Фильмы хабаровчане будут смотреть в кинотеатре под открытым небом в арке музея имени Гродекова. В 20:00 начнется «Снежная королева-3: огонь и лед», в 21:30 — «Кухня. Последняя битва», в 23:35 — «28 панфиловцев». Кинокартины были отобраны с помощью общенародного голосования.