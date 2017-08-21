В ссузах Хабаровского края вводят 13 профессий для сложных производств

В профессиональных учебных учреждениях Хабаровского края вводят 13 новых профессий. Это делается для того, чтобы обеспечить кадрами предприятия территорий опережающего развития и крупные инвестпроекты. Молодёжь, которая освоит новые специальности, сможет заниматься открытыми горными работами, мехатроникой, мобильной робототехникой, которые будут полезны на высокотехнологичных производствах.

По словам начальника отдела социальных проектов Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Александра Логунова, сейчас региону нужны специалисты инженерно-технического профиля. Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития России, в 2017 году в краевых учреждениях среднего профессионального образования лицензировали 13 новых учебных программ, обучение по которым начнётся с 1 сентября.

«Для инвестпроектов по добыче полезных ископаемых в хабаровских СПО вводятся специальности «Маркшейдерское дело», «Обогащение полезных ископаемых», «Открытые горные работы» и «Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования». Ещё шесть новых специальностей вводятся в Губернаторском авиастроительном колледже для ТОР «Комсомольск». Это «Аддитивные технологии», «Мехатроника и мобильная роботехника», «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования», «Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства», «Технология металлообработки производства» и «Технология производства изделий из полимерных композитов», — сообщил представитель АРЧК Дальнего Востока.

В интересах ТОСЭР «Комсомольск» начнут готовить токарей на станках с числовым программным управлением, фрезеровщиков на станках с числовым программным управлением и операторов станков с программным управлением. Последние будут востребованы также в ТОСЭР «Хабаровск».