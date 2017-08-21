В ссузах Хабаровского края вводят 13 профессий для сложных производств
Обучать по новым специальностям начнут уже с 1 сентября.
Обучать по новым специальностям начнут уже с 1 сентября.
В профессиональных учебных учреждениях Хабаровского края вводят 13 новых профессий. Это делается для того, чтобы обеспечить кадрами предприятия территорий опережающего развития и крупные инвестпроекты. Молодёжь, которая освоит новые специальности, сможет заниматься открытыми горными работами, мехатроникой, мобильной робототехникой, которые будут полезны на высокотехнологичных производствах.
По словам начальника отдела социальных проектов Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Александра Логунова, сейчас региону нужны специалисты
«Для инвестпроектов по добыче полезных ископаемых в хабаровских СПО вводятся специальности «Маркшейдерское дело», «Обогащение полезных ископаемых», «Открытые горные работы» и «Техническая эксплуатация
В интересах ТОСЭР «Комсомольск» начнут готовить токарей на станках с числовым программным управлением, фрезеровщиков на станках с числовым программным управлением и операторов станков с программным управлением. Последние будут востребованы также в ТОСЭР «Хабаровск».
«Мы работаем для того, чтобы дальневосточники могли трудоустроиться на новых предприятиях, специалисты из других регионов приезжали на Дальний Восток и оставались здесь жить и строить карьеру. Предлагая решения по изменению образовательных программы, мы влияем на региональный рынок труда в целом. Например, введение новых специальностей в образовательных учреждениях направлено не только на удовлетворение потребностей определённых компаний в кадрах, но и на подготовку и закрепление в регионе молодых специалистов», — добавил Александр Логунов.