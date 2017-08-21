Хабаровчане несут цветы и свечи к месту гибели Андрея Драчёва

Источник: Восток Медиа

В дальневосточной столице к кафе, возле которого в драке погиб чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчёв, несут цветы и свечи. Акцию никто не организовывал, люди, знавшие спортсмена, сами пришли на место и почтили его память.

Цветы и свечи несли вечером 20 августа, в день, когда спортсмен погиб. Также память пауэрлифтера почтили сегодня утром.

Хабаровская краевая федерация пауэрлифтинга организовала сбор денег для помощи семье. Финансы можно перевести на карту брата спортсмена Руслана Драчёва 5469 0300 1014 9326. В город приехал отец погибшего спортсмена. Пока неизвестно, когда и где пройдут его похороны, поскольку специалистам ещё предстоит провести ряд экспертиз.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что Андрей Драчёв скончался в больнице утром в воскресенье, 20 августа, после жестокой драки возле кафе в центре дальневосточной столицы. Возбуждено уголовное дело, оппонента спортсмена объявили в розыск. В Интернет попали видеозаписи с места событий, на них видно, как противник добивает упавшего Андрея Драчёва ударами в голову, а окружающие не вмешиваются в происходящее, некоторые даже снимают драку на смартфоны.