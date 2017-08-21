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08:54 (мск), источник: Известия

Малахов в открытом письме выразил благодарность Эрнсту

Телеведущий Андрей Малахов опубликовал открытое письмо со словами благодарности коллегам с «Первого канала» за 25 лет совместной работы.

Источник: РИА "Новости"

Соответствующее обращение опубликовал журнал Starhit.

В адресованном гендиректору «Первого канала» Константину Эрнсту письме, Малахов вспоминает свои годы работы в «Останкино», связанные с незабываемыми моментами его жизни и яркими проектами. Телеведущий обращается к близким коллегам с чувством признательности за оказанную поддержку и проделанную работу.

Малахов также пожелал удачи новому ведущему программы «Пусть говорят» Дмитрию Борисову.

Дима, на тебя вся надежда! Уверен, у тебя все получится!
Андрей Малахов

В завершение письма Малахов выразил слова благодарности хозяину главного кабинета «Останкино». Телеведущий добавил, что помнит каждую минуту, которую ему посвятил Эрнст. «Огромное спасибо за все, что вы сделали, за опыт, который мне передали, за то удивительное путешествие по телевизионной дороге жизни, которое мы прошли вместе», — написал Малахов.

Ранее стало известно о неожиданном переходе телеведущего «Первого канала» Андрея Малахова на «Россию 1», где он будет вести новую передачу «Андрей Малахов. Прямой эфир», а также заниматься другими проектами.

2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
2
Vova @
Кому нужны эти передачи? Кому нужно это нагнетание и забивание д...м голов населения?
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