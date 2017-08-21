Малахов в открытом письме выразил благодарность Эрнсту

Источник: РИА "Новости"

Соответствующее обращение опубликовал журнал Starhit.

В адресованном гендиректору «Первого канала» Константину Эрнсту письме, Малахов вспоминает свои годы работы в «Останкино», связанные с незабываемыми моментами его жизни и яркими проектами. Телеведущий обращается к близким коллегам с чувством признательности за оказанную поддержку и проделанную работу.

Малахов также пожелал удачи новому ведущему программы «Пусть говорят» Дмитрию Борисову.

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В завершение письма Малахов выразил слова благодарности хозяину главного кабинета «Останкино». Телеведущий добавил, что помнит каждую минуту, которую ему посвятил Эрнст. «Огромное спасибо за все, что вы сделали, за опыт, который мне передали, за то удивительное путешествие по телевизионной дороге жизни, которое мы прошли вместе», — написал Малахов.