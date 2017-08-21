Ливни, грозы и сильный ветер ожидаются в Иркутской области 21—22 августа

Источник: IrkutskMedia.ru

Ливни, грозы и усиление ветра до 18 м/с прогнозируется в западных и северо-восточных районах Приангарья 21 и 22 августа. Экстренные службы оповестили население об ухудшении погоды. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

При выпадении значительных осадков возможно подтопление низменных участков. Главное управление МЧС России по Иркутской области рекомендует гражданам принять меры во избежание неблагоприятных последствий.

1. Держите включенными радиоприемники и телевизоры, следите за новостными программами местного телевидения. В случае ЧС необходимую информацию для населения передадут в экстренном порядке.

2. Подготовьте свои дома и квартиры ко встрече с непогодой. В помещениях необходимо закрыть все окна и форточки, люки чердаков и наружные входы в подвальные помещения. Для жителей частного сектора в первую очередь важно подготовить водоотводные каналы, произвести их очистку или углубление для предотвращения подтопления жилого дома и придомовой территории.

3. Автовладельцам следует правильно выбирать места парковки транспортных средств, особенно оставляемых на длительное время. При подтоплении низменных участков заранее планируйте пути объезда.