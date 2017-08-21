Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидной коляске
Правила, которые помогут проснуться без боли в спине и шее
Арестован замглавы президентского летного отряда "Россия"
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Иван Ургант сильно похудел
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
25 лет чаепитий: почему «Первый» закрыл «Пока все дома»
Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидной коляске
Лихач на дороге загнал легковушку под фуру (видео)
Infiniti показала электрокар в стиле ретро
Алфёрова зашла в море без верха от купальника - СМИ
Победу танка Т-72 над ракетой США сняли на видео
Нюша впервые опубликовала фото с мужем
В Instagram появилось редкое семейное фото Пелагеи
"Ужас": русские туристы рассказали об отдыхе в Турции
Татьяна Арно выложила фото с обнаженной грудью
За неучтенные дома назначат двойной налог
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Фоторепортажи
11Мрамор Микеланджело
8Более 300 человек стали жертвами оползня в Сьерра-Леоне
04:38 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Ливни, грозы и сильный ветер ожидаются в Иркутской области 21—22 августа

Штормовое предупреждение объявлено в регионе.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +29° 52% 763 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: IrkutskMedia.ru

Ливни, грозы и усиление ветра до 18 м/с прогнозируется в западных и северо-восточных районах Приангарья 21 и 22 августа. Экстренные службы оповестили население об ухудшении погоды. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

При выпадении значительных осадков возможно подтопление низменных участков. Главное управление МЧС России по Иркутской области рекомендует гражданам принять меры во избежание неблагоприятных последствий.

1. Держите включенными радиоприемники и телевизоры, следите за новостными программами местного телевидения. В случае ЧС необходимую информацию для населения передадут в экстренном порядке.

2. Подготовьте свои дома и квартиры ко встрече с непогодой. В помещениях необходимо закрыть все окна и форточки, люки чердаков и наружные входы в подвальные помещения. Для жителей частного сектора в первую очередь важно подготовить водоотводные каналы, произвести их очистку или углубление для предотвращения подтопления жилого дома и придомовой территории.

3. Автовладельцам следует правильно выбирать места парковки транспортных средств, особенно оставляемых на длительное время. При подтоплении низменных участков заранее планируйте пути объезда.

При возникновении чрезвычайной ситуации незамедлительно звоните в МЧС по телефону 101!

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Петр Дранга выступит с оркестром в Иркутске 13 ноября
Один км на поезде для жителей Иркутской области обойдется в 1 рубль
CBS: Трамп объявит об отправке в Афганистан военнослужащих
Ракетный эсминец ВМС США столкнулся с торговым судном
Шеф Пентагона подтвердит стратегическое партнерство с Украиной
Канцлер Германии обвинила Анкару в злоупотреблении Интерполом
Путин предложил подумать о способах цензуры в России
СК: подозреваемый по делу о смерти Драчева все еще в розыске
Малахов рассказал, почему ушел с "Первого канала"
Спорт
Алонсо — мистер «Уэмбли». «Челси» победил «Тоттенхэм» Первое лондонское дерби сезона завершилось победой чемпиона Англии над серебряным призером
Авто
Почему может быть опасна забытая в машине бутылка воды Ранее «Авто Mail.Ru» уже рассказывал о последствиях оставленного в авто йогурта, на этот раз потенциальную угрозу может представлять обычная вода
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли До этого 25-летний Андрей Удалов два года проработал в составе труппы Театра им. Вахтангова и снялся в нескольких небольших ролях
Недвижимость
Москвичам предложат переехать в «казенное» жилье
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
Около 1,5 млн участков попадут под новую амнистию
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Леди
Как выглядит самая красивая замужняя женщина России (фото) За звание самой красивой замужней женщины страны боролись 35 участниц.
Дети
«Особенная» дочь Ирины Хакамады выходит замуж 20-летняя Мария Сиротинская и ее избранник Влад Ситдиков стали героями нового выпуска программы «Мужское и женское» на Первом канале.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь