Ливни, грозы и сильный ветер ожидаются в Иркутской области 21—22 августа
Штормовое предупреждение объявлено в регионе.
Штормовое предупреждение объявлено в регионе.
Ливни, грозы и усиление ветра до 18 м/с прогнозируется в западных и
При выпадении значительных осадков возможно подтопление низменных участков. Главное управление МЧС России по Иркутской области рекомендует гражданам принять меры во избежание неблагоприятных последствий.
1. Держите включенными радиоприемники и телевизоры, следите за новостными программами местного телевидения. В случае ЧС необходимую информацию для населения передадут в экстренном порядке.
2. Подготовьте свои дома и квартиры ко встрече с непогодой. В помещениях необходимо закрыть все окна и форточки, люки чердаков и наружные входы в подвальные помещения. Для жителей частного сектора в первую очередь важно подготовить водоотводные каналы, произвести их очистку или углубление для предотвращения подтопления жилого дома и придомовой территории.
3. Автовладельцам следует правильно выбирать места парковки транспортных средств, особенно оставляемых на длительное время. При подтоплении низменных участков заранее планируйте пути объезда.
При возникновении чрезвычайной ситуации незамедлительно звоните в МЧС по телефону 101!