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04:25 (мск), источник: ДЕЙТА

Ученые ДВФУ хотят победить эпилепсию

Международная группа исследователей под руководством научного сотрудника Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета (ШБМ ДВФУ) Владимира Катанаева раскрыла один из важных механизмов функционирования отростков нервных клеток, сообщает ИА «Deita.ru».

Ученые первыми в мире определили белковую сигнальную цепь, которая обеспечивает рост окончаний нервных клеток в различных организмах: от насекомых до человека. Это знаковое достижение в области изучения биологии клеток опубликовано в авторитетном международном журнале Cell с импакт-фактором 30,41.

В исследовании приняли участие сотрудники департамента фармакологии и токсикологии Университета Лозанны (Швейцария), научным руководителем выступил заведующий лабораторией фармакологии природных соединений департамента фармакологии и фармации ШБМ ДВФУ Владимир Катанаев.

Выполненная работа объясняет один из важнейших биологических механизмов в живом мире. Исследователи определили роль гетеротримерного G-белка Gαo и необычного рецепторного белка KDELR в формировании нервных отростков. Также посредством общегеномного и общепротеомного скрининга идентифицировали белки Rab1 и Rab3, которые регулируют траффик веществ для роста клеток. В итоге ученые выявили сигнальную ось KDELR → Gαo → Rab1/Rab3, обеспечивающую доставку материала в разнообразных клетках и тканях.

«Для формирования клеточных отростков, таких как аксоны и дендриты нервных клеток, необходима четкая координация между программой начального запуска процесса формирования отростка и программой, обеспечивающей его рост. Наше исследование впервые в мировой практике выявило эту схему действия и объяснило один из важнейших принципов функционирования живых организмов», — отметил Владимир Катанаев.

«Работа посвящена объяснению прежде неизвестного ученым механизма, играющего важную роль в клетках самых разнообразных организмов — от членистоногих до позвоночных животных. Это одно из самых заметных достижений Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета в сотрудничестве с зарубежными коллегами», — отметил проректор ДВФУ по медицинским вопросам — директор ШБМ Юрий Хотимченко.

По словам авторов, описанный механизм играет ключевую роль в таких патологических состояниях, как эпилепсия и другие неврологические расстройства, а также в развитии злокачественных опухолей. Это определяет перспективы дальнейших исследований и практического применения их результатов в будущем — сообщает пресс-служба ДВФУ.

Михаил Грач.

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