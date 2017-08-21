Стало известно, зачем приморцам дальневосточный гектар

Источник: ДЕЙТА

Об этом сообщила руководитель центра методологии АРЧК ДВ Мария Полякова.

«Есть наиболее приоритетные меры поддержки, которые пользуются спросом. Мы видим это по активности граждан, по тому, как часто они задают свои вопросы. Чаще всего люди хотят построить на “дальневосточном гектаре” жилье. Сейчас есть единственная возможность для этого — квота на древесину. Иных мер поддержки для этого в настоящее время не существует», — уточнила Мария Полякова.

Вместе с тем, как отмечает эксперт, ряд дальневосточных регионов запланировал специальные меры поддержки для получателей гектара, чтобы помочь им построить дом."Сахалинская область планирует возмещать до 30 процентов расходов при строительстве индивидуального жилого дома. Это очень востребовано. Жилье хотят строить во всех регионах, но для Сахалина это актуально, где стоимость жилья высока. Финансовая помощь гражданам, связанным с компенсацией затрат при покупке стройматериалов, хочет предоставлять Чукотский автономный округ, — рассказала представитель АРЧК ДВ.

По данным агентства, много запросов идет на получение так называемых делянок — заключения договора купли-продажи по льготной цене на строительство индивидуального жилого дома.

«Таких запросов приходит очень много и письменно, и в электронном обращении. Граждане хотят получить такую помощь. Сейчас в Хабаровском крае такая программа работает и такая возможность предоставляется. Сейчас обсуждается вопрос, как сделать этот процесс прозрачным и понятным для граждан, чтобы это было удобно для граждан, и чтобы граждане максимально эффективно получали готовые дома/домокомплекты в обмен на право на древесину», — прокомментировала Мария Полякова.

Для получателей «дальневосточного гектара» из недальневосточных регионов самые востребованные меры касаются переезда и строительства жилья — сообщает минвостокразвития.