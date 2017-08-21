Иркутянку признали «Королевой России»
Две жительницы областного центра отметились на конкурсе красоты.
Две жительницы областного центра отметились на конкурсе красоты.
В Москве состоялся финал всероссийского конкурса «Миссис Россия 2017». Титул «Королева России» получила жительница Иркутска Вера Васильцова. Корону и ленту иркутянке вручил российский художник Никас Сафронов.
«Миссис Россией 2017» стала мама троих детей Полина Диброва из Подмосковья.
Конкурс «Миссис Россия-2017» проходил с 12 по 19 августа. Свои способности показывали 25 россиянок.