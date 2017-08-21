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08:40 (мск), источник: Nur.kz

Пожилая туристка выгнала девушек из ресторана в Боровом

Забавный случай произошел в отеле курорта Боровое — пожилая постоялица выгнала девушек из ресторана, заявив, что за своим любимым столом она хочет поесть в одиночестве, сообщает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Отметим, что в этом отеле туристы завтракают по системе шведский стол — каждый выбирает себе блюда, а затем располагается за любым свободным столиком в ресторане.

Четыре девушки мирно завтракали, когда к ним подошла еще одна постоялица — спокойным тоном она сообщила, что за этим столом она ест каждый день, поэтому хочет, чтобы его сию же минуту освободили.

«Она сказала, что это ее стол, и попросила нас уйти, хотя мы еще не доели, а рядом было достаточно пустых столиков. Мы удивились, но решили не отказывать женщине. Она стояла прямо возле нас и ждала, пока мы встанем. Чай нам пришлось допивать стоя — ну, из уважения к возрасту, мы спорить не стали», — рассказывают туристки.

Снимавшая все это на видео очевидица решила уточнить у пожилой туристки, почему она так поступила.

«Я привыкла просто здесь, давно приехала — и мне тут удобно. Мне не жалко места. Вообще столы тут занимать можно — их не подписывают, но можно вот так сказать, что это мое место», — доброжелательно пояснила постоялица.

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