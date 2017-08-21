В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Гидрометцентр России объявил в понедельник, 21 августа, желтый уровень погодной опасности в Москве
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Гидрометцентр России объявил в понедельник, 21 августа, желтый уровень погодной опасности в Москве
«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.
Согласно опубликованным данным, в Москве и Московской области ожидается переменная облачность, без осадков; днем воздух прогреется до 29−31 градуса.