Прохладная и дождливая погода продержится в Красноярске до конца недели

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На протяжении всей недели синоптики прогнозируют в Красноярске дожди. По данным портала Gismeteo.ru, в понедельник, 21 августа, столбики термометров будут колебаться около отметки +17°C. Днем в городе ожидается дождь. Ветер западный до 3 м/с.

Дожди пройдут в Красноярске и во вторник, 22 августа. Утром температура воздуха будет составлять +14°C, днем — до +19°C. Ветер северо-восточный до 4 м/с.

В среду, 23 августа, погода не изменится. Днем воздух прогреется до +20°C. Синоптики обещают сильные дожди.