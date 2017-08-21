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05:11 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Прохладная и дождливая погода продержится в Красноярске до конца недели

Потепление ожидается лишь в выходные дни.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +26° 74% 765 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На протяжении всей недели синоптики прогнозируют в Красноярске дожди. По данным портала Gismeteo.ru, в понедельник, 21 августа, столбики термометров будут колебаться около отметки +17°C. Днем в городе ожидается дождь. Ветер западный до 3 м/с.

Дожди пройдут в Красноярске и во вторник, 22 августа. Утром температура воздуха будет составлять +14°C, днем — до +19°C. Ветер северо-восточный до 4 м/с.

В среду, 23 августа, погода не изменится. Днем воздух прогреется до +20°C. Синоптики обещают сильные дожди.

Холодная и дождливая погода, по прогнозам метеорологов, продержится в городе до конца недели. Потепление ожидается лишь в выходные дни.

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