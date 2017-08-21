Прохладная и дождливая погода продержится в Красноярске до конца недели
Потепление ожидается лишь в выходные дни.
Потепление ожидается лишь в выходные дни.
На протяжении всей недели синоптики прогнозируют в Красноярске дожди. По данным портала Gismeteo.ru, в понедельник, 21 августа, столбики термометров будут колебаться около отметки +17°C. Днем в городе ожидается дождь. Ветер западный до 3 м/с.
Дожди пройдут в Красноярске и во вторник, 22 августа. Утром температура воздуха будет составлять +14°C, днем — до +19°C. Ветер
В среду, 23 августа, погода не изменится. Днем воздух прогреется до +20°C. Синоптики обещают сильные дожди.
Холодная и дождливая погода, по прогнозам метеорологов, продержится в городе до конца недели. Потепление ожидается лишь в выходные дни.