Украина не смогла заблокировать российские интернет-сервисы
Крупнейшие российские
Крупнейшие российские
Так, по статистике «Factrum Group Украина» (на отчеты именно этой компании ссылается национальная Интернет-ассоциация), в июле социальной сетью «В контакте» пользовались хотя бы раз в месяц 35%
Всего, по данным компании, на Украине сейчас 21,6 млн активных пользователей интернета (64,8% жителей). Статистика другой аналитической компании — SimilarWeb также подтверждает, что Украина остается для «Яндекса» и сервисов в составе Mail.ru Group (Mail.ru, «В контакте» и «Одноклассники») вторым по размеру источником трафика после самой России.
Более того, поскольку SimilarWeb фиксирует как украинскую аудиторию только заходы на сайт с местных
Как это возможно? Ведь с 16 мая украинские провайдеры обязаны заблокировать доступ к крупнейшим российским сервисам. В санкционный список включены «Яндекс» и активы Mail.ru Group. Местные провайдеры обязаны заблокировать все их сервисы сроком на три года. Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк тогда расценил блокировку российских сервисов как победу в информационной войне.
Например, в сети мобильного оператора «Киевстар» был заблокирован вход на главную страницу Yandex.ru, но доступен прямой вход в местный вариант «Яндекс. Новостей» и «Яндекс. Погоды», в «Яндекс. Почту», можно было без всяких ограничений пользоваться Mail.ru, «В контакте» и «Одноклассниками». Далеко не всегда доступ к этим сервисам был ограничен в публичных
Блокировки не слишком эффективны, это понимают и сами украинские власти. В недавнем интервью украинскому «Обозревателю» начальник местной киберполиции Сергей Демедюк заявил, что полицейским постоянно поступают жалобы об открытом доступе к запрещенным российским сервисам. По его словам, это российские компании пытаются обходить запреты. Как только об очередной лазейке становится известно, местные «провайдеры закрывают окно», говорил Демедюк.
В июне председатель
Представители «Киевстара», министерства информационной политики Украины и
Отказались от комментариев и представители «Яндекса», Mail.ru Group и «В контакте». Все они лишь утверждают, что украинские пользователи активно используют софт для обхода блокировок.
Если судить по статистике Factrum Group и SimilarWeb, с мая заблокированные российские
Неофициально сотрудники российских
Два технических эксперта, опрошенных «Ведомостями», подтвердили, что украинские провайдеры действительно могут испытывать сложности с блокировкой российских сервисов.
Другой собеседник «Ведомостей» указывает, что в отличие от Украины в той же России система блокировки отстраивалась годами и чаще всего провайдеры имели дело с блокировкой отдельных страниц, а не больших сайтов: «И даже это вызывало трудности, необходимость закупки специального оборудования