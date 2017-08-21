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05:25 (мск), источник: Ведомости

Украина не смогла заблокировать российские интернет-сервисы

Крупнейшие российские интернет-сервисы остаются очень популярны на Украине даже после того, как в мае были официально запрещены в этой стране.

Так, по статистике «Factrum Group Украина» (на отчеты именно этой компании ссылается национальная Интернет-ассоциация), в июле социальной сетью «В контакте» пользовались хотя бы раз в месяц 35% интернет-пользователей страны, «Яндексом» — 33%, Mail.ru — 30%, «Одноклассниками» — 22%.

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Всего, по данным компании, на Украине сейчас 21,6 млн активных пользователей интернета (64,8% жителей). Статистика другой аналитической компании — SimilarWeb также подтверждает, что Украина остается для «Яндекса» и сервисов в составе Mail.ru Group (Mail.ru, «В контакте» и «Одноклассники») вторым по размеру источником трафика после самой России.

Более того, поскольку SimilarWeb фиксирует как украинскую аудиторию только заходы на сайт с местных IP-адресов, получается, что все эти пользователи получили доступ к российским интернет-сервисам без использования анонимайзеров и другого специального софта для обхода интернет-блокировок.

Как это возможно? Ведь с 16 мая украинские провайдеры обязаны заблокировать доступ к крупнейшим российским сервисам. В санкционный список включены «Яндекс» и активы Mail.ru Group. Местные провайдеры обязаны заблокировать все их сервисы сроком на три года. Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк тогда расценил блокировку российских сервисов как победу в информационной войне.

Впрочем, как убедился побывавший недавно в Киеве журналист «Ведомостей», жители этого города продолжают свободно пользоваться «Яндекс. Такси», почтой на Mail.ru и прочими сервисами.

Например, в сети мобильного оператора «Киевстар» был заблокирован вход на главную страницу Yandex.ru, но доступен прямой вход в местный вариант «Яндекс. Новостей» и «Яндекс. Погоды», в «Яндекс. Почту», можно было без всяких ограничений пользоваться Mail.ru, «В контакте» и «Одноклассниками». Далеко не всегда доступ к этим сервисам был ограничен в публичных WiFi-сетях в ресторанах и кафе Киева.

Блокировки не слишком эффективны, это понимают и сами украинские власти. В недавнем интервью украинскому «Обозревателю» начальник местной киберполиции Сергей Демедюк заявил, что полицейским постоянно поступают жалобы об открытом доступе к запрещенным российским сервисам. По его словам, это российские компании пытаются обходить запреты. Как только об очередной лазейке становится известно, местные «провайдеры закрывают окно», говорил Демедюк.

В июне председатель Интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко объяснял доступ к «Яндексу» тем, что сервис регулярно меняет IP-адрес.

В мае он говорил, что для реальной блокировки российских ресурсов провайдерам потребуется два года и $1 млрд инвестиций.

Представители «Киевстара», министерства информационной политики Украины и Интернет-ассоциации не ответили на запросы «Ведомостей».

Отказались от комментариев и представители «Яндекса», Mail.ru Group и «В контакте». Все они лишь утверждают, что украинские пользователи активно используют софт для обхода блокировок.

Если судить по статистике Factrum Group и SimilarWeb, с мая заблокированные российские интернет-сервисы потеряли 50−60% аудитории и теперь это падение практически остановилось. А аудитория украинской версии «Яндекса» (yandex.ua) снова растет: в июле, по данным SimilarWeb, у этого сайта было 128,6 млн посещений — на 3,6% больше, чем в июне.

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Неофициально сотрудники российских интернет-компаний признают, что снижение трафика с Украины оказалось гораздо ниже ожидаемого. «Но мы совершенно не хотим привлекать к этому внимание, поскольку в ответ СБУ (Служба безопасности Украины. — “Ведомости”) начнет закручивать гайки», — объясняет один из них.

Два технических эксперта, опрошенных «Ведомостями», подтвердили, что украинские провайдеры действительно могут испытывать сложности с блокировкой российских сервисов. Интернет-компании при наличии ресурсов могут регулярно менять IP-адреса, «прятать» адреса своих страниц с помощью специальных сервисов и т. д., объясняет один из них: «Это постоянная игра в кошки-мышки — и очень дорогая для провайдера».

Другой собеседник «Ведомостей» указывает, что в отличие от Украины в той же России система блокировки отстраивалась годами и чаще всего провайдеры имели дело с блокировкой отдельных страниц, а не больших сайтов: «И даже это вызывало трудности, необходимость закупки специального оборудования и т. д.». Он указывает, что до сих пор российские провайдеры практически не имели дела с длительной блокировкой большого коммерческого интернет-сервиса с массой лояльных пользователей: «Были отдельные случаи с RuTracker и Pornhub, но их сложно сравнить с потенциальной блокировкой «Яндекса» или «В контакте».

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