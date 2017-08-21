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06:05 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровске цену проезда на автобусе № 54 подняли до 30 рублей

Тариф будет действовать вне зависимости от времени поездки.

Источник: Восток Медиа

В дальневосточной столице перевозчик, работающий на автобусном маршруте № 54, решил поднять цену проезда до 30 рублей. О новой стоимости билета многие горожане узнали сегодня, 21 августа. Тариф не является вечерним — он действует на протяжении всего дня.

Маршрут следует от автовокзала до судостроительного техникума в посёлке имени Горького. Он закреплён за ИП Шадуя Еленой Викторовной, которая входит в Независимый союз пассажирских перевозчиков Хабаровска.

«Тариф действует с сегодняшнего дня. Приняли такое решение, потому что маршрут не окупается. Раньше там ездили две «ГАЗели», были жалобы от жителей, что все не вмещаются. Сейчас там одна «ГАЗель» 2017 года выпуска и один «Каунти» 2011 года, через два дня планируем выпустить на маршрут третье транспортное средство — ещё один такой же «Каунти», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» председатель Независимого союза пассажирских перевозчиков города Валентин Шадуя.

При этом, как писало агентство ранее, начальник управления транспорта городской администрации Сергей Суковатый пообещал, что ведомство сделает всё возможное, чтобы в ближайший год хабаровские перевозчики не увеличивали цену проезда на своих маршрутах. По словам чиновника, горожанам нужно привыкнуть к изменениям цены, которые произошли весной этого года. Однако коммерсанты имеют право самостоятельно устанавливать стоимость проезда.

Сейчас 30 рублей составляет стоимость поездки после 20:00 на городском муниципальном транспорте. По вечерам пассажиропоток резко сокращается: для того, чтобы автопредприятия не работали себе в убыток, было принято решение увеличить плату за проезд.

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