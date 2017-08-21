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06:01 (мск), источник: ДЕЙТА

Судьбу Митькина решил суд

Политтехнолог Илья Спокойнов (Митькин) останется под стражей до середины осени, сообщает ИА «DEITA.RU».

Источник: AP 2017

Как сообщил корреспонденту ИА «DEITA.RU» и. о. председателя Ленинского районного суда Владивостока Максим Ануфриев, постановлением суда от 11 августа 2017 года удовлетворено ходатайство следователя по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Приморскому краю о продлении срока содержания под стражей Ильи Евгеньевича Спокойнова по 21 октября 2017 года включительно.

«В настоящий момент постановление Ленинского районного суда г. Владивостока Приморского края от 11 августа 2017 года обжалуется в апелляционном порядке», — отметил Максим Ануфриев.

Как уже сообщало ИА «DEITA.RU», Илья Спокойнов, более известный под творческим псевдонимом Митькин, обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 33 и ст. 159 УК РФ — организация мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Обвинение в мошенничестве Спокойнову предъявили 21 марта 2017 года. По версии следствия, он похитил средства краевого бюджета в размере 62,5 миллиона рублей, выделенные на приобретение комплектов оборудования универсальных спортивных площадок для детей. Супруга Спокойнова Марина Свиридова была задержана правоохранительными органами в декабре 2016 года. Ее срок меры пресечения в виде содержания под стражей также завершается 21 октября 2017 года.

Дмитрий Санников.

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