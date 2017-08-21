Биг-Бен прозвонит в последний раз перед реставрацией
ЛОНДОН, 21 авг — РИА Новости, Татьяна Фирсова. Знаменитый
ЛОНДОН, 21 авг — РИА Новости, Татьяна Фирсова. Знаменитый
Затем колокол и молот демонтируют — как минимум до нового года. Реставрация завершится в 2021 году, решено, что во время ремонта колокол будет бить только по особым случаям.
Это важное объявление парламент Великобритании сделал в самом начале прошлой недели, пригласив туристов и лондонцев вместе «проводить» колокол, часы и башню на вынужденные «каникулы». «Мы приглашаем публику отметить этот важный момент, собравшись на парламентской площади, чтобы услышать финальный бой
Особенно огорчительным ремонт окажется для детей из других городов и стран, которые знают башню по школьным учебникам английского языка и часто хотят увидеть в первую очередь именно ее. Главный архитектор парламента Великобритании Адам Ватробски (Adam Watrobski), который руководит реставрацией, в беседе с корреспондентом РИА Новости сказал, что это неудивительно — у него самого четверо уже взрослых детей, но каждое лето их заграничные гости хотели увидеть и услышать именно знаменитые часы.
«Но у нас нет выбора — мы должны делать свою работу», — сказал он. Ватробски обещает, что после ремонта башне и часам не потребуется вмешательство рук специалистов как минимум 60 лет.
В любом случае, посетить башню до сих пор могли только граждане Великобритании и приезжие, имеющие статус резидента, а сама экскурсия бронируется через представителя парламента по месту жительства. Пока неизвестно, изменится ли порядок после реставрации.
Факты о Биг-Бене
Башня известна во всем мире по названию главного часового колокола —
Официальное название здания — Башня Елизаветы, так ее переименовали в честь 60-летия правления королевы Елизаветы Второй. Часовая башня была «сдана в эксплуатацию» в 1859 году и уже через несколько месяцев колокол замолчал — он раскололся от удара слишком тяжелого молота. Последовало долгое судебное разбирательство, колокол было решено не менять, заменили молот, а сам
Британские СМИ пишут, что колокола башни молчали два года во время Первой мировой — с тем, чтобы избежать атак немецких дирижаблей. Также часы периодически умолкали во время профилактических ремонтных работ, ЧП или особых государственных случаев. Как, например, в 1965 году
Еще один сбой, по сообщениям СМИ, произошел в 1949 году, когда на минутной стрелке часов разместилась стайка скворцов, замедляя ход часов на 5 минут.
Тем не менее, часы ходили во время Второй мировой, их бой часов подбадривал лондонцев во время бомбежек, его передавали по радио, до сих пор звук колокола
Есть и курьезные факты — у него даже есть неофициальный
Что будут ремонтировать
Как рассказал РИА Новости архитектор Адам Ватробски, так основательно
Также планируется модернизировать систему противопожарной безопасности, оборудовать верхнюю площадку башни туалетом для часовщиков, а в вентиляционную шахту встроить лифт — им будут пользоваться рабочие во время реставрации, его сохранят и после реставрации с тем, чтобы в редких случаях им могли пользоваться посетители. Высота башни 96 метров, наверх ведут 334 ступеньки.
Леса будут установлены на 5 метров выше крыши башни, по мере выполнения работ — а реставраторы начнут с крыши — леса будут снимать.
По словам Ватробски, демонтировать колокола во время реставрации нужно из соображений безопасности — частота звука колоколов очень высока, сила — оглушительна. Для рабочих на высоте внезапно услышать звук удара молота в колокол — опасно для жизни. Кроме этого рабочие не смогут переговариваться, ведь часы бьют каждые 15 минут.
Материалы возьмут из Британии и Германии
Команда мастеров по ремонту часов состоит из британцев, материалы, которыми будут пользоваться специалисты — британские. Отделка башни в момент постройки была выдержана в едином стиле с Вестминстерским дворцом. И башня, и дворец облицованы камнем из каменоломен графства Йоркшир.
«Наш камень сейчас — тоже из Йоркшира. Он не будет точно таким же, потому что та каменоломня закрыта, и мы не можем оттуда ничего взять, но он будет очень похож на старый камень. Интересно следующее: в каждом циферблате 312 кусков стекла, и оригинальное стекло было из Германии», — рассказал архитектор. Интересно, что замену стекла производили после Второй мировой войны как раз потому, что в башню попали немецкие авиабомбы.