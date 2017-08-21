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06:18 (мск), источник: РИА Новости

Биг-Бен прозвонит в последний раз перед реставрацией

ЛОНДОН, 21 авг — РИА Новости, Татьяна Фирсова. Знаменитый Биг-Бен, 13-тонный колокол на часовой башне Вестминстерского дворца, в понедельник в 12.00 (14.00 мск) пробьет в последний раз перед реставрацией.

Источник: РИА Новости

Затем колокол и молот демонтируют — как минимум до нового года. Реставрация завершится в 2021 году, решено, что во время ремонта колокол будет бить только по особым случаям.

Это важное объявление парламент Великобритании сделал в самом начале прошлой недели, пригласив туристов и лондонцев вместе «проводить» колокол, часы и башню на вынужденные «каникулы». «Мы приглашаем публику отметить этот важный момент, собравшись на парламентской площади, чтобы услышать финальный бой Биг-Бена до его возвращения», — сообщил тогда хранитель часов Стив Джаггс.

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Биг-Бен наряду с самим дворцом, где заседает парламент, является одним из главных символов Великобритании, его фигурными изображениями и фотографиями заполнены все столичные сувенирные лавки. Гости Лондона совершенно точно будут скучать без боя часов и без вида на башню, ведь Биг-Бен сейчас одевают в строительные леса. Сейчас многие туристы не знают, что колокола умолкнут на 3 года. Пока их услышать можно — каждый час по колоколу Биг-Бен ударяет молот, дополнительные колокола бьют с 15-минутным интервалом. «Как жаль, — сказала РИА Новости туристка из Москвы, представившаяся Татьяной. — Как хорошо, что мы успели».

Особенно огорчительным ремонт окажется для детей из других городов и стран, которые знают башню по школьным учебникам английского языка и часто хотят увидеть в первую очередь именно ее. Главный архитектор парламента Великобритании Адам Ватробски (Adam Watrobski), который руководит реставрацией, в беседе с корреспондентом РИА Новости сказал, что это неудивительно — у него самого четверо уже взрослых детей, но каждое лето их заграничные гости хотели увидеть и услышать именно знаменитые часы.

«Но у нас нет выбора — мы должны делать свою работу», — сказал он. Ватробски обещает, что после ремонта башне и часам не потребуется вмешательство рук специалистов как минимум 60 лет.

В любом случае, посетить башню до сих пор могли только граждане Великобритании и приезжие, имеющие статус резидента, а сама экскурсия бронируется через представителя парламента по месту жительства. Пока неизвестно, изменится ли порядок после реставрации.

Факты о Биг-Бене

Башня известна во всем мире по названию главного часового колокола — Биг-Бена. Он весит 13,7 тонны, каждый час по нему ударяют молотки, дополнительные колокола бьют с 15-минутным интервалом. Колокол работал последние 157 лет почти без пауз, последний раз на профилактику механизмы закрывали в 2007 году, серьезный ремонт проводился более 30 лет назад — в середине восьмидесятых.

Решение начать реставрацию сейчас принято в связи с результатами инспекции часов: выяснилось, что в ремонте нуждаются маятник, сам механизм и, собственно, башня.

Официальное название здания — Башня Елизаветы, так ее переименовали в честь 60-летия правления королевы Елизаветы Второй. Часовая башня была «сдана в эксплуатацию» в 1859 году и уже через несколько месяцев колокол замолчал — он раскололся от удара слишком тяжелого молота. Последовало долгое судебное разбирательство, колокол было решено не менять, заменили молот, а сам Биг-Бен лишь немного развернули относительно молота.

Британские СМИ пишут, что колокола башни молчали два года во время Первой мировой — с тем, чтобы избежать атак немецких дирижаблей. Также часы периодически умолкали во время профилактических ремонтных работ, ЧП или особых государственных случаев. Как, например, в 1965 году из-за кончины премьер-министра Уинстона Черчилля или в 2013 году во время похорон Маргарет Тэтчер.

Часы также останавливались и во время Второй мировой войны в 1941 году, когда рабочий, ремонтировавший часы после бомбежки, уронил в механизм молоток.

Еще один сбой, по сообщениям СМИ, произошел в 1949 году, когда на минутной стрелке часов разместилась стайка скворцов, замедляя ход часов на 5 минут.

Тем не менее, часы ходили во время Второй мировой, их бой часов подбадривал лондонцев во время бомбежек, его передавали по радио, до сих пор звук колокола Биг-Бен используется в традиционных позывных радиостанции Би-би-си.

Есть и курьезные факты — у него даже есть неофициальный Twitter-аккаунт @big_ben_clock, каждый час там публикуются сообщения со словом BONG — и больше ничего. Тем не менее аккаунт популярен, у него почти полмиллиона подписчиков.

Что будут ремонтировать

Как рассказал РИА Новости архитектор Адам Ватробски, так основательно Биг-Бен не ремонтировали давно — чуть ли не с момента постройки. Профилактический ремонт проводится примерно раз в 30 лет, но сейчас планируется сделать намного больше обычного — полностью перестелить крышу башни, заменить недостающие каменные секции в облицовке и отделке, устранить следы протечек воды, заменить износившиеся части механизма часов, обновить стекло на четырех циферблатах.

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Также планируется модернизировать систему противопожарной безопасности, оборудовать верхнюю площадку башни туалетом для часовщиков, а в вентиляционную шахту встроить лифт — им будут пользоваться рабочие во время реставрации, его сохранят и после реставрации с тем, чтобы в редких случаях им могли пользоваться посетители. Высота башни 96 метров, наверх ведут 334 ступеньки.

Леса будут установлены на 5 метров выше крыши башни, по мере выполнения работ — а реставраторы начнут с крыши — леса будут снимать.

По словам Ватробски, демонтировать колокола во время реставрации нужно из соображений безопасности — частота звука колоколов очень высока, сила — оглушительна. Для рабочих на высоте внезапно услышать звук удара молота в колокол — опасно для жизни. Кроме этого рабочие не смогут переговариваться, ведь часы бьют каждые 15 минут.

Материалы возьмут из Британии и Германии

Команда мастеров по ремонту часов состоит из британцев, материалы, которыми будут пользоваться специалисты — британские. Отделка башни в момент постройки была выдержана в едином стиле с Вестминстерским дворцом. И башня, и дворец облицованы камнем из каменоломен графства Йоркшир.

«Наш камень сейчас — тоже из Йоркшира. Он не будет точно таким же, потому что та каменоломня закрыта, и мы не можем оттуда ничего взять, но он будет очень похож на старый камень. Интересно следующее: в каждом циферблате 312 кусков стекла, и оригинальное стекло было из Германии», — рассказал архитектор. Интересно, что замену стекла производили после Второй мировой войны как раз потому, что в башню попали немецкие авиабомбы.

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