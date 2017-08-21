Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидной коляске
Известная певица поделилась печальными подробностями жизни с депрессией
«Особенная» дочь Ирины Хакамады выходит замуж
США теряют союзников из-за России: какие страны не с Америкой
Нюша впервые опубликовала фото с мужем
Как автомобиль превратился в орудие теракта в ЕвропеВ четверг автофургон врезался в толпу на пешеходной туристической улице Рамбла в центре Барселоны
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Экс-супруг Наргиз Закировой пришел на кастинг шоу «Голос»
Лихач на дороге загнал легковушку под фуру (видео)
Infiniti показала электрокар в стиле ретро
Тяжелый дрон РФ получит двигатель от истребителя Су-57 – СМИ
СМИ о "развратном" фото 43-летней Судзиловской
Нюша впервые опубликовала фото с мужем
В Instagram появилось редкое семейное фото Пелагеи
Крым дал ответ на угрозы Киева о возвращении полуострова силой
Татьяна Арно выложила фото с обнаженной грудью
Военным разрешили изымать земли у граждан
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
10Муссонные наводнения в Южной Азии
10Землетрясение на юго-западе Китая
06:21 (мск), источник: ДЕЙТА

Международный военно-технический форум «Армия-2017» открывается во Владивостоке

Жители Владивостока 21 августа с удивлением наблюдали в бухте Золотой Рог стрельбу с двух катеров по дрейфующему судну, а также тушение условного пожара нефтепродуктов. Как сообщили корреспонденту ИА «DEITA.RU» в пресс-службе ВВО по Тихоокеанскому флоту, сегодня на акватории бухты Золотой рог прошла репетиция открытия военно-технического форума «Армия-2017».

Торжественная церемония открытия форума состоится 22 августа в 10.00 на 33 причале Корабельной набережной города Владивостока. В программе открытия показательные выступления продемонстрируют подразделения морской пехоты, порадуют зрителей Ансамбль песни и пляски ВВО и оркестр штаба ТОФ. На акватории бухты Золотой Рог продемонстрируют свои умения силы специального назначения разведывательного управления флота, а спасатели окажут помощь кораблю, терпящему бедствие.

Выставки вооружения и военной техники во Владивостоке будут расположены на 33 причале Корабельной набережной, в Доме офицеров флота, на военном аэродроме Центральная Угловая и в филиале парка Патриот на о. Русский.

Посетителям покажут более 100 экспонатов на четырёх выставочных площадках, в том числе около 60 единиц вооружения, военной и специальной техники Тихоокеанского флота и ВКС России. Кроме того будет продемонстрирована продукция военного и двойного назначения предприятий промышленности, разработки научно-исследовательских организаций и высших учебных заведений.

Дмитрий Санников.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Новые лифты устанавливают жителям Уссурийска
CBS: Трамп объявит об отправке в Афганистан военнослужащих
Ракетный эсминец ВМС США столкнулся с торговым судном
На руднике «Мир» возникла угроза затопления
Авиация российских ВКС нанесла удар по колонне боевиков ИГ
Канцлер Германии обвинила Анкару в злоупотреблении Интерполом
СК: подозреваемый по делу о смерти Драчева находится в розыске
Малахов рассказал, почему ушел с "Первого канала"
Спорт
Алонсо — мистер «Уэмбли». «Челси» победил «Тоттенхэм» Первое лондонское дерби сезона завершилось победой чемпиона Англии над серебряным призером
Авто
Почему может быть опасна забытая в машине бутылка воды Ранее «Авто Mail.Ru» уже рассказывал о последствиях оставленного в авто йогурта, на этот раз потенциальную угрозу может представлять обычная вода
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли До этого 25-летний Андрей Удалов два года проработал в составе труппы Театра им. Вахтангова и снялся в нескольких небольших ролях
Недвижимость
Назван округ Москвы со стремительно дешевеющим жильем
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
За неучтенные дома придется платить двойной налог
В Москве появились апартаменты дешевле 2 млн рублей
Леди
Как выглядит самая красивая замужняя женщина России (фото) За звание самой красивой замужней женщины страны боролись 35 участниц.
Дети
«Особенная» дочь Ирины Хакамады выходит замуж 20-летняя Мария Сиротинская и ее избранник Влад Ситдиков стали героями нового выпуска программы «Мужское и женское» на Первом канале.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь