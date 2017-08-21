Международный военно-технический форум «Армия-2017» открывается во Владивостоке

Торжественная церемония открытия форума состоится 22 августа в 10.00 на 33 причале Корабельной набережной города Владивостока. В программе открытия показательные выступления продемонстрируют подразделения морской пехоты, порадуют зрителей Ансамбль песни и пляски ВВО и оркестр штаба ТОФ. На акватории бухты Золотой Рог продемонстрируют свои умения силы специального назначения разведывательного управления флота, а спасатели окажут помощь кораблю, терпящему бедствие.

Выставки вооружения и военной техники во Владивостоке будут расположены на 33 причале Корабельной набережной, в Доме офицеров флота, на военном аэродроме Центральная Угловая и в филиале парка Патриот на о. Русский.

Посетителям покажут более 100 экспонатов на четырёх выставочных площадках, в том числе около 60 единиц вооружения, военной и специальной техники Тихоокеанского флота и ВКС России. Кроме того будет продемонстрирована продукция военного и двойного назначения предприятий промышленности, разработки научно-исследовательских организаций и высших учебных заведений.