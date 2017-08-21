В Ачинске впервые отметили национальный чувашский праздник Чуклеме

На главной площади парка «Победы» развернулась концертная площадка, на центральных аллеях установили 20 национальных подворий и ярмарочных столов. Каждое подворье угощало гостей своими национальными блюдами, показывало предметы быта, книги и игрушки. Мастера декоративно-прикладного искусства демонстрировали свои произведения — изделия из камня и плетение по металлу, фольклорную игрушку, берестяные туеса и шкатулки, украшения из бисера и ткани. Здесь же сформировалось две детские очереди — одна за сахарной ватой, а другая за аквагримом.

Параллельно с ярмаркой и гулянием проходили спортивные состязания: мужчины мерялись силой в поднятии гирь, дети соревновались в беге с коромыслом полным воды. Участники состязаний прыгали в мешках, учились ходить на ходулях, перетягивали канаты.

Торжественная часть праздника началась с большого хоровода, к которому присоединился и мэр Ачинска Илай Ахметов.

Почетное право открыть седьмой краевой чувашский праздник досталось президенту региональной чувашской национально-культурной автономии, заслуженному работнику культуры Чувашии Геннадию Храмову. В знак благодарности за организацию торжества он вручил Ахметову благодарственное письмо за вклад в сохранение и возрождение чувашской культуры.

«Национальные праздники в Ачинске всегда становятся праздником для всего города. Мы умеем жить и дружить с людьми разных народов, мы бережем этот общий мир, мир для людей всех национальностей и вероисповедания», — отметил мэр города.

Поприветствовала гостей праздника и директор Ачинского подразделения центра социальных программ РУСАЛа Марина Пурлаур. Она заявила, что поддержка такого проекта, как фестиваль национальных культур «Мы разные, но мы вместе», в рамках которого прошла целая череда народных праздников, включая недавний Сабантуй, нынешний Чуклеме и приезд в Ачинск делегации из Латвии — это знаковое для АГК решение и вклад в общее дело укрепления межнациональных связей.