В Ачинске впервые отметили национальный чувашский праздник Чуклеме
19 августа в Ачинске впервые отметили национальный праздник чувашей Чуклеме — раньше он проходил в других городах и селах, где проживают представители этой народности.
19 августа в Ачинске впервые отметили национальный праздник чувашей Чуклеме — раньше он проходил в других городах и селах, где проживают представители этой народности.
На главной площади парка «Победы» развернулась концертная площадка, на центральных аллеях установили 20 национальных подворий и ярмарочных столов. Каждое подворье угощало гостей своими национальными блюдами, показывало предметы быта, книги и игрушки. Мастера
Параллельно с ярмаркой и гулянием проходили спортивные состязания: мужчины мерялись силой в поднятии гирь, дети соревновались в беге с коромыслом полным воды. Участники состязаний прыгали в мешках, учились ходить на ходулях, перетягивали канаты.
Торжественная часть праздника началась с большого хоровода, к которому присоединился и мэр Ачинска Илай Ахметов.
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«Национальные праздники в Ачинске всегда становятся праздником для всего города. Мы умеем жить и дружить с людьми разных народов, мы бережем этот общий мир, мир для людей всех национальностей и вероисповедания», — отметил мэр города.
Поприветствовала гостей праздника и директор Ачинского подразделения центра социальных программ РУСАЛа Марина Пурлаур. Она заявила, что поддержка такого проекта, как фестиваль национальных культур «Мы разные, но мы вместе», в рамках которого прошла целая череда народных праздников, включая недавний Сабантуй, нынешний Чуклеме и приезд в Ачинск делегации из Латвии — это знаковое для АГК решение и вклад в общее дело укрепления межнациональных связей.
После официальной части начался концерт национальной песни и танцев. Творческие коллективы со всего края приготовили для зрителей больше 30 концертных номеров.