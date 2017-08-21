В Иркутской области и Бурятии введут и отменят несколько электричек
Несколько электричек изменят расписание в августе и сентябре 2017 года в Иркутской области и Бурятии.
Несколько электричек изменят расписание в августе и сентябре 2017 года в Иркутской области и Бурятии.
Несколько электричек изменят расписание в августе и сентябре 2017 года в Иркутской области и Бурятии. Об этом 21 августа сообщила
Кроме того, для удовлетворения запросов жителей Иркутской области и Республики Бурятия в пригородных железнодорожных перевозках с 6 сентября по средам назначается следование пригородных поездов № 6384 сообщением
Подробную информацию о движении пригородных поездов можно получить на официальном сайте АО «Байкальская пригородная пассажирская компания» (www. БППК. РФ) в разделе «Расписание».