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06:40 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутской области и Бурятии введут и отменят несколько электричек

Несколько электричек изменят расписание в августе и сентябре 2017 года в Иркутской области и Бурятии.

Источник: Агентство «Москва»

Несколько электричек изменят расписание в августе и сентябре 2017 года в Иркутской области и Бурятии. Об этом 21 августа сообщила пресс-служба Байкальской пригородной пассажирской компании. Так, из-за ремонта железнодорожной инфраструктуры на участке Зяба — Пашенный 22 августа изменяется расписание движения пригородных поездов № 6050,6052,6151,6149 сообщением Вихоревка-Кежемская.

Кроме того, для удовлетворения запросов жителей Иркутской области и Республики Бурятия в пригородных железнодорожных перевозках с 6 сентября по средам назначается следование пригородных поездов № 6384 сообщением Киренга-Дабан, № 6382 сообщением Дабан-Северобайкальск, № 6381 сообщением Северобайкальск-Дабан, № 6383 сообщением Дабан-Киренга. Также с 6 сентября по средам отменяется следование пригородных поездов № 6367 сообщением Киренга-Кунерма и № 6368 сообщением Кунерма-Киренга.

Подробную информацию о движении пригородных поездов можно получить на официальном сайте АО «Байкальская пригородная пассажирская компания» (www. БППК. РФ) в разделе «Расписание».

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