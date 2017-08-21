Эксперимент с автобусом № 1 продолжается во Владивостоке

Маршрут автобуса № 1 был продлен до остановки «Седанка» с 7 августа. Причина тому — многочисленные обращения жителей района Седанки.

Сразу же после продления маршрута в администрацию стали поступать звонки от пассажиров со словами благодарности. Горожанам не приходится теперь пересаживаться с одного автобуса на другой, чтобы добраться в пригород, а жителям пригорода — в театр оперы и балета.