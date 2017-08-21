Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
25 лет чаепитий: почему «Первый» закрыл «Пока все дома»
Правила, которые помогут проснуться без боли в спине и шее
Почему не надо бояться вируса Коксаки
Военным разрешили изымать земли у граждан
Евгений Плющенко отрастил бороду и перестал быть похожим на себя
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
25 лет чаепитий: почему «Первый» закрыл «Пока все дома»
Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидной коляске
Пенсионер решил доехать из деревни до Минска без заднего колеса
Личные авто стали обходиться россиянам все дороже
Алфёрова зашла в море без верха от купальника - СМИ
Победу танка Т-72 над ракетой США сняли на видео
Нюша впервые опубликовала фото с мужем
В Instagram появилось редкое семейное фото Пелагеи
Крым дал ответ на угрозы Киева о возвращении полуострова силой
Татьяна Арно выложила фото с обнаженной грудью
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
10Муссонные наводнения в Южной Азии
10Землетрясение на юго-западе Китая
06:43 (мск), источник: ДЕЙТА

Эксперимент с автобусом № 1 продолжается во Владивостоке

Во Владивостоке продолжается мониторинг пассажиропотока на продлённом автобусном маршруте № 1, сообщает ИА «Deita. ru».

Источник: ДЕЙТА

Маршрут автобуса № 1 был продлен до остановки «Седанка» с 7 августа. Причина тому — многочисленные обращения жителей района Седанки.

Сразу же после продления маршрута в администрацию стали поступать звонки от пассажиров со словами благодарности. Горожанам не приходится теперь пересаживаться с одного автобуса на другой, чтобы добраться в пригород, а жителям пригорода — в театр оперы и балета.

Как сообщает городская администрация, итоги эксперимента будут подведены после 5 октября. Пассажирам, которые желают сообщить свое мнение о работе маршрута № 1, могут звонить по тел. 2614−334. Все мнения будут учтены.

Михаил Грач.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Новые лифты устанавливают жителям Уссурийска
CBS: Трамп объявит об отправке в Афганистан военнослужащих
Ракетный эсминец ВМС США столкнулся с торговым судном
На руднике «Мир» возникла угроза затопления
Авиация российских ВКС нанесла удар по колонне боевиков ИГ
Канцлер Германии обвинила Анкару в злоупотреблении Интерполом
СК: подозреваемый по делу о смерти Драчева находится в розыске
Малахов рассказал, почему ушел с "Первого канала"
Спорт
Алонсо — мистер «Уэмбли». «Челси» победил «Тоттенхэм» Первое лондонское дерби сезона завершилось победой чемпиона Англии над серебряным призером
Авто
Почему может быть опасна забытая в машине бутылка воды Ранее «Авто Mail.Ru» уже рассказывал о последствиях оставленного в авто йогурта, на этот раз потенциальную угрозу может представлять обычная вода
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли До этого 25-летний Андрей Удалов два года проработал в составе труппы Театра им. Вахтангова и снялся в нескольких небольших ролях
Недвижимость
Как продать жилье, купленное в браке?
Военным разрешили изымать земли у граждан
Около 1,5 млн участков попадут под новую амнистию
Петербург сократит выдачу разрешений на строительство жилья
Леди
Как выглядит самая красивая замужняя женщина России (фото) За звание самой красивой замужней женщины страны боролись 35 участниц.
Дети
«Особенная» дочь Ирины Хакамады выходит замуж 20-летняя Мария Сиротинская и ее избранник Влад Ситдиков стали героями нового выпуска программы «Мужское и женское» на Первом канале.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь