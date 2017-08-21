Эксперимент с автобусом № 1 продолжается во Владивостоке
Во Владивостоке продолжается мониторинг пассажиропотока на продлённом автобусном маршруте № 1, сообщает ИА «Deita. ru».
Во Владивостоке продолжается мониторинг пассажиропотока на продлённом автобусном маршруте № 1, сообщает ИА «Deita. ru».
Маршрут автобуса № 1 был продлен до остановки «Седанка» с 7 августа. Причина тому — многочисленные обращения жителей района Седанки.
Сразу же после продления маршрута в администрацию стали поступать звонки от пассажиров со словами благодарности. Горожанам не приходится теперь пересаживаться с одного автобуса на другой, чтобы добраться в пригород, а жителям пригорода — в театр оперы и балета.
Как сообщает городская администрация, итоги эксперимента будут подведены после 5 октября. Пассажирам, которые желают сообщить свое мнение о работе маршрута № 1, могут звонить по тел. 2614−334. Все мнения будут учтены.
Михаил Грач.