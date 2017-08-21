В Павлодарской области акимат превратили в отвратительную свалку

Источник: Nur.kz

В большую свалку превратился центр Ленинского. Горы гниющего мусора сделали невыносимой жизнь местных жителей. А контейнеры, предназначенные для отходов, сейчас находятся на территории местного акимата.

По поселку разносится отвратительный запах, но жители Ленинского говорят, к концу лета уже начинают привыкать. Свалка разрастается с каждым днем. Это настоящий рассадник инфекции.

«Мух полно, дети кругом бегают, они же опасные заболевания могут подхватить. Мы обращались, но нам сказали: сейчас перевыборы акима. Теперь в центре поселка лежат огромные кучи мусора, и никому ничего не нужно», — возмущается Нина Гладышева.

Люди рассказывают, раньше на месте свалки стояли контейнеры. Но работники сельского акимата их убрали. Мы обнаружили баки на территории местной администрации.

Чиновники говорят, что люди отказались платить 150 тенге в месяц за вывоз мусора.

«Поэтому все семь контейнеров были вывезены оттуда, они стоят у нас на территории. Когда стали поступать жалобы от людей, другой частный предприниматель предложил свои условия, однако они вновь отказались от этих услуг и продолжают организовывать стихийные свалки, сами закидывают территорию мусором», — говорит исполняющая на момент встречи обязанности акима поселка Ленинский Алия Ибраева.

Временное руководство Ленинского признает — стихийную свалку необходимо ликвидировать. Ведь она находится рядом с жилыми домами, детскими садами и мечетью. Но сегодня ничего конкретного не предпринимают.