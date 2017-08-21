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07:01 (мск), источник: Lenta.Ru

Американский блогер сравнил ожидания с реальностью

Американский блогер Руди Манкусо (Rudy Mancuso) сравнил ожидания с реальностью. Ролик был опубликован на его YouTube-канале и менее чем за сутки перешагнул отметку в 480 тысяч просмотров.

Во время загрузки произошла ошибка.

На видео блогер разделил экран на две части — «Ожидания» и «Реальность». С их помощью он продемонстрировал, насколько действительность отличается от его фантазий.

Так, несмотря на позитивный настрой, Манкусо не удается приготовить вкусный завтрак, успеть на поезд, получить положительную отметку на экзамене и даже познакомиться с девушкой.

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