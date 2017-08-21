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07:31 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В «Емельяново» в сентябре запустят рейсы в Братск и Читу

Перелет будет осуществлять авиакомпания NordStar.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Аэропорт «Емельяново» объявил об открытии новых рейсов в Братск и Читу. Полеты начнутся 20 сентября.

Перелет будет осуществлять авиакомпания NordStar по маршруту «Красноярск — Братск — Чита» два раза в неделю. Полеты будут выполняться на воздушных судах АТР 42−500. Авиабилеты можно приобрести во всех авиакассах города и на сайте авиакомпании.

Время полета из Красноярска в Братск составит 1 час 30 минут, продолжительность рейса «Братск — Чита» — 2 часа 15 минут. Общее время полета по маршруту «Красноярск — Чита» — 4 часа 30 минут.

«Мы рады запуску нового рейса из аэропорта “Емельяново” базовым перевозчиком и приветствуем инициативы любых авиакомпаний по развитию маршрутных сетей из Красноярска. Уверены, что данное направление будет востребовано. Новые рейсы — это возможность жителям Красноярского края посетить по приемлемым ценам соседние сибирские регионы, в том числе и очень удаленные», — говорит генеральный директор международного аэропорта «Емельяново» Андрей Метцлер.

Для жителей Братска, Читы и Стрежевого новый рейс даст возможность использовать широкую географию полетов аэропорта «Емельяново» и продолжить полет из Красноярска трансферными рейсами по России и в зарубежные страны.

«Рейсы будут выполняться по программе субсидирования региональных авиаперевозок Правительства РФ. Авиакомпания NordStar с 2015 года принимает участие в данной программе и регулярно выполняет региональные рейсы из Красноярска в регионы Сибирского Федерального округа, обеспечивая воздушное сообщение между удаленными территориями», — говорится в сообщении авиакомпании NordStar.

Отметим, что прямые рейсы в Братск из Красноярска не выполнялись уже 2 года. Вылеты из аэропорта «Емельяново» будут производиться по средам и субботам в 09:15 местного времени.

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