Синоптики прогнозируют аномально высокие температуры в Приморье
Погода в крае сегодня потенциально опасна.
Погода в крае сегодня потенциально опасна.
Сегодня, 21 августа, погода в Приморье оценивается как потенциально опасная, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Гидрометцентр РФ. В крае прогнозируют очень высокую температуру воздуха.
Желтый уровень опасности также присвоен югу, западу, востоку и центру Республики Саха, северу и югу Хабаровского края, Амурской области, побережью Охотского моря, континентальному району Магаданской области, Чукотскому АО и Еврейской АО.
Ранее агентство сообщало, что сегодня во Владивостоке возможен дождь.