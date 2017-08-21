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07:28 (мск), источник: VLADNEWS

Синоптики прогнозируют аномально высокие температуры в Приморье

Погода в крае сегодня потенциально опасна.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +25° 78% 765 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: AP 2017

Сегодня, 21 августа, погода в Приморье оценивается как потенциально опасная, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Гидрометцентр РФ. В крае прогнозируют очень высокую температуру воздуха.

Желтый уровень опасности также присвоен югу, западу, востоку и центру Республики Саха, северу и югу Хабаровского края, Амурской области, побережью Охотского моря, континентальному району Магаданской области, Чукотскому АО и Еврейской АО.

Ранее агентство сообщало, что сегодня во Владивостоке возможен дождь.

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