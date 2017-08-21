Раскопанный Алматы показали с высоты птичьего полёта

Источник: Informburo.kz

Алматинец с квадрокоптера показал точки, где в данный момент в городе идут строительные работы.

«Я прошёлся по всем основным стройкам Алматы. Начал с верховья реки Каргалинки, затем побывал на обновлённой улице Брусиловского, на перекрёстке Байтурсынова с Сатпаева посмотрел как сузили проезжую часть и увеличили пешеходную, а после отправился к ГАТОБу», — рассказал в Facebook Иван Глущенко.

На видео сверху хорошо видно, на каком этапе находятся работы за ограждениями.

«Меняй быстрее трубы. Зима близко», — пишут пользователи в комментариях под видео, в котором использован саундтрек «Игры престолов».

Автор сообщает, что видео было снято неделю назад. В акимате сообщили, что основные работы завершат ко Дню города, 17 сентября. Почти все магистральные улицы откроют с начала сентября. Работы, связанные с заменой коммуникаций, завершат к отопительному сезону.