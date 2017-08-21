Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Экс-супруг Наргиз Закировой пришел на кастинг шоу «Голос»
Интимную гигиену признали травмоопасной
Прокурор объяснил передачу Сечиным Улюкаеву $2 млн лично в руки
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Иван Ургант сильно похудел
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Экс-супруг Наргиз Закировой пришел на кастинг шоу «Голос»
Сотрудник ГИБДД заставил водителя 15 минут жать на тормоза
В Сочи упавший камень насквозь пробил «Ниву»
CМИ поведали о крупной задолженности перед Минобороны Украины
СМИ о "развратном" фото 43-летней Судзиловской
Нюша впервые опубликовала фото с мужем
В Instagram появилось редкое семейное фото Пелагеи
Крым дал ответ на угрозы Киева о возвращении полуострова силой
Татьяна Арно выложила фото с обнаженной грудью
Военным разрешили изымать земли у граждан
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
10Муссонные наводнения в Южной Азии
10Землетрясение на юго-западе Китая
07:11 (мск), источник: Informburo.kz

Раскопанный Алматы показали с высоты птичьего полёта

Город на видео запечатлён явно не в своё лучшее лето. Всё исправить обещают ко Дню города.

Источник: Informburo.kz

Алматинец с квадрокоптера показал точки, где в данный момент в городе идут строительные работы.

«Я прошёлся по всем основным стройкам Алматы. Начал с верховья реки Каргалинки, затем побывал на обновлённой улице Брусиловского, на перекрёстке Байтурсынова с Сатпаева посмотрел как сузили проезжую часть и увеличили пешеходную, а после отправился к ГАТОБу», — рассказал в Facebook Иван Глущенко.

На видео сверху хорошо видно, на каком этапе находятся работы за ограждениями.

«Меняй быстрее трубы. Зима близко», — пишут пользователи в комментариях под видео, в котором использован саундтрек «Игры престолов».

Автор сообщает, что видео было снято неделю назад. В акимате сообщили, что основные работы завершат ко Дню города, 17 сентября. Почти все магистральные улицы откроют с начала сентября. Работы, связанные с заменой коммуникаций, завершат к отопительному сезону.

В Алматы объём строительства инженерных сетей в этом году достиг исторического максимума. Этим летом заменяют более 30 км магистральных сетей, вместе с этим идут работы на улицах, которые станут пешеходными, демонтируют трамвайные пути, прокладывают новые велодорожки.

Во время загрузки произошла ошибка.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Прокуратура ВКО рассказала подробности гибели женщины и двух её детей
CBS: Трамп объявит об отправке в Афганистан военнослужащих
Ракетный эсминец ВМС США столкнулся с торговым судном
На руднике «Мир» возникла угроза затопления
Авиация российских ВКС нанесла удар по колонне боевиков ИГ
Канцлер Германии обвинила Анкару в злоупотреблении Интерполом
СК: подозреваемый по делу о смерти Драчева находится в розыске
Малахов рассказал, почему ушел с "Первого канала"
Спорт
Алонсо — мистер «Уэмбли». «Челси» победил «Тоттенхэм» Первое лондонское дерби сезона завершилось победой чемпиона Англии над серебряным призером
Авто
Почему может быть опасна забытая в машине бутылка воды Ранее «Авто Mail.Ru» уже рассказывал о последствиях оставленного в авто йогурта, на этот раз потенциальную угрозу может представлять обычная вода
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли До этого 25-летний Андрей Удалов два года проработал в составе труппы Театра им. Вахтангова и снялся в нескольких небольших ролях
Недвижимость
Назван округ Москвы со стремительно дешевеющим жильем
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Известного шансонье обвинили в афере при строительстве коттеджей
Военным разрешили изымать земли у граждан
Леди
Как выглядит самая красивая замужняя женщина России (фото) За звание самой красивой замужней женщины страны боролись 35 участниц.
Дети
«Особенная» дочь Ирины Хакамады выходит замуж 20-летняя Мария Сиротинская и ее избранник Влад Ситдиков стали героями нового выпуска программы «Мужское и женское» на Первом канале.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь