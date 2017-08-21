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07:27 (мск), источник: Интерфакс

Гидрометцентр пообещал москвичам бабье лето

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU — Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что жителей Московского региона, скорее всего, будет ждать период «бабьего лета» в сентябре.

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Источник: Reuters

«Явным образом не существует прямой связи между очень жаркими четвертой-пятой пятидневкой августа и периодом теплой погоды в сентябре. Но по ансамблевым прогнозам, прощаться с летом пока не следует. И в следующем месяце возможны всплески тепла, которые мы ассоциируем с так называемым бабьим летом», — сказал Вильфанд «Интерфаксу», отвечая на вопрос о том, будет ли в Москве «бабье лето» после аномально теплого августа.

По словам метеоролога, все условия для «бабьего лета» в столичном регионе есть, на основании чего можно заявить, что «оно будет». Вместе с тем назвать точные даты специалисты пока не готовы.

«Точный прогноз будет за несколько дней, тогда мы сможем назвать конкретные даты. С удовольствием их объявим», — сказал собеседник агентства.

Температура воздуха в Москве в воскресенье превысила климатическую норму на 8 градусов.

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