Гидрометцентр пообещал москвичам бабье лето

«Явным образом не существует прямой связи между очень жаркими четвертой-пятой пятидневкой августа и периодом теплой погоды в сентябре. Но по ансамблевым прогнозам, прощаться с летом пока не следует. И в следующем месяце возможны всплески тепла, которые мы ассоциируем с так называемым бабьим летом», — сказал Вильфанд «Интерфаксу», отвечая на вопрос о том, будет ли в Москве «бабье лето» после аномально теплого августа.