Гидрометцентр пообещал москвичам бабье лето
Москва. 21 августа. INTERFAX.RU — Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что жителей Московского региона, скорее всего, будет ждать период «бабьего лета» в сентябре.
Москва. 21 августа. INTERFAX.RU — Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что жителей Московского региона, скорее всего, будет ждать период «бабьего лета» в сентябре.
«Явным образом не существует прямой связи между очень жаркими
По словам метеоролога, все условия для «бабьего лета» в столичном регионе есть, на основании чего можно заявить, что «оно будет». Вместе с тем назвать точные даты специалисты пока не готовы.
«Точный прогноз будет за несколько дней, тогда мы сможем назвать конкретные даты. С удовольствием их объявим», — сказал собеседник агентства.
Температура воздуха в Москве в воскресенье превысила климатическую норму на 8 градусов.