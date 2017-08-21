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07:32 (мск), источник: АиФ Иркутск

Иркутянин стал чемпионом Европы по тяжелой атлетике

Сибиряк стал лучшим в двоеборье.

Иркутянин, мастер спорта России Дмитрий Иванов победил на чемпионате Европы по тяжелой атлетике среди спортсменов старшего возраста, сообщает пресс-служба регионального минспорта.

Соревнования проходили в шведском городе Хальмстад. В весовой категории до 95 кг чемпионом Европы стал Дмитрий Иванов. Его результат — 267 кг в сумме двоеборья: в рывке — 115 кг, в толчке — 152 кг. Второе и третье места в этой весовой категории завоевали шведские штангисты.

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