Иркутянин стал чемпионом Европы по тяжелой атлетике
Сибиряк стал лучшим в двоеборье.
Сибиряк стал лучшим в двоеборье.
Иркутянин, мастер спорта России Дмитрий Иванов победил на чемпионате Европы по тяжелой атлетике среди спортсменов старшего возраста, сообщает
Соревнования проходили в шведском городе Хальмстад. В весовой категории до 95 кг чемпионом Европы стал Дмитрий Иванов. Его результат — 267 кг в сумме двоеборья: в рывке — 115 кг, в толчке — 152 кг. Второе и третье места в этой весовой категории завоевали шведские штангисты.