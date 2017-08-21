Иркутянин стал чемпионом Европы по тяжелой атлетике

Соревнования проходили в шведском городе Хальмстад. В весовой категории до 95 кг чемпионом Европы стал Дмитрий Иванов. Его результат — 267 кг в сумме двоеборья: в рывке — 115 кг, в толчке — 152 кг. Второе и третье места в этой весовой категории завоевали шведские штангисты.