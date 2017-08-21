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07:33 (мск), источник: Губерния онлайн

Лучшим авиастроителям Хабаровского края вручили награды правительства России

В Комсомольске-на-Амуре лучшим авиастроителям вручили награды министерства промышленности и торговли РФ. Их поощрили за трудовые успехи. Работников поздравили на собрании, посвященном Дню Воздушного Флота России и 83 годовщине образования Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Гагарина, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Собрание объединило авиастроителей края, ветеранов отрасли, представителей законодательной и исполнительной власти региона, КнААЗ имени Гагарина, ПАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой». Был отмечен большой вклад предприятия в развитие экономики края. Правительственные награды заводчане получили из рук генерального директора ПАО «Компания «Сухой»» Игоря Озара.

Губернатор региона Вячеслав Шпорт вручил лучшим авиастроителям почетные грамоты и благодарственные письма. Он подчеркнул, что история предприятия неразрывно связана с историей российской авиации.

«Все эти годы комсомольские авиастроители выпускают самые лучшие в мире самолеты. Завод по-прежнему является опорой экономики края. По итогам первого полугодия индекс промышленного производства составил 105,5%. Этого удалось добиться благодаря вашему труду! КнААЗ увеличил выпуск продукции почти на 21%, а Комсомольский-на-Амуре филиал “Гражданские самолеты Сухого” — на 36%», — сказал Вячеслав Шпорт.

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