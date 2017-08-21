Лучшим авиастроителям Хабаровского края вручили награды правительства России

Собрание объединило авиастроителей края, ветеранов отрасли, представителей законодательной и исполнительной власти региона, КнААЗ имени Гагарина, ПАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой». Был отмечен большой вклад предприятия в развитие экономики края. Правительственные награды заводчане получили из рук генерального директора ПАО «Компания «Сухой»» Игоря Озара.

Губернатор региона Вячеслав Шпорт вручил лучшим авиастроителям почетные грамоты и благодарственные письма. Он подчеркнул, что история предприятия неразрывно связана с историей российской авиации.