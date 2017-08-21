В топ-50 вошла детская школа искусств из города Омска

Кстати, это сравнительно молодое учреждение дополнительного образования в сфере культуры и искусства: в 2013 году школа отметила 30-летний юбилей. Располагается она на Левобережье.

В школе обучается 1100 учащихся в возрасте от 5 до 18 лет. За 33 года ДШИ № 14 окончили 2243 выпускника, 345 из которых продолжили обучение в средних и высших учебных заведениях. Ведущими отделами школы остаются хоровой и вокальный. Исполнительский уровень позволяет воспитанникам музыкального отделения выступать на одной сцене с профессиональными коллективами и исполнителями.