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07:25 (мск), источник: Om1.ru

Омичка стала победительницей в пяти номинациях на конкурсе «Миссис Европа» в Новосибирске

Поддержать Елену Рудакову приехала владелица сети салонов «Росювелирторг» Марина Хариби.

Позавчера, 19 августа в Новосибирске на конкурсе «Миссис Европа» 35-летняя жительница Омска Елена Рудакова взяла одну из корон. Она стала победительницей сразу в пяти номинациях.

При этом участница вышла с лентой «Западная Сибирь». Конкуренцию ей составили 13 претенденток на корону из России, Казахстана, Израиля, Бельгии, Нидерландов, Испании, Болгарии, Венгрии.

«Миссис Европа» стала Давиния Баглиетто из Гибралтара.

Во время загрузки произошла ошибка.

В то время как Елена Рудакова получила пять лент, среди которых победы в номинации «Бриллиантовое выступление» и «Спорт».

Поддержать подругу на конкурсе приехала владелица сети салонов «Росювелирторг» Марина Хариби. Об этом бизневумен сообщила в своем Instagram.

Отметим, что Рудакова является обладательницей титула «1-я Миссис Россия/Вселенная — 2016», а также мамой двух мальчиков и совладелицей сети салонов красоты.

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