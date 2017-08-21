Омичка стала победительницей в пяти номинациях на конкурсе «Миссис Европа» в Новосибирске

Позавчера, 19 августа в Новосибирске на конкурсе «Миссис Европа» 35-летняя жительница Омска Елена Рудакова взяла одну из корон. Она стала победительницей сразу в пяти номинациях.

При этом участница вышла с лентой «Западная Сибирь». Конкуренцию ей составили 13 претенденток на корону из России, Казахстана, Израиля, Бельгии, Нидерландов, Испании, Болгарии, Венгрии.

«Миссис Европа» стала Давиния Баглиетто из Гибралтара.

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В то время как Елена Рудакова получила пять лент, среди которых победы в номинации «Бриллиантовое выступление» и «Спорт».

Поддержать подругу на конкурсе приехала владелица сети салонов «Росювелирторг» Марина Хариби. Об этом бизневумен сообщила в своем Instagram.