Омичка стала победительницей в пяти номинациях на конкурсе «Миссис Европа» в Новосибирске
Поддержать Елену Рудакову приехала владелица сети салонов «Росювелирторг» Марина Хариби.
Поддержать Елену Рудакову приехала владелица сети салонов «Росювелирторг» Марина Хариби.
Позавчера, 19 августа в Новосибирске на конкурсе «Миссис Европа» 35-летняя жительница Омска Елена Рудакова взяла одну из корон. Она стала победительницей сразу в пяти номинациях.
При этом участница вышла с лентой «Западная Сибирь». Конкуренцию ей составили 13 претенденток на корону из России, Казахстана, Израиля, Бельгии, Нидерландов, Испании, Болгарии, Венгрии.
«Миссис Европа» стала Давиния Баглиетто из Гибралтара.
В то время как Елена Рудакова получила пять лент, среди которых победы в номинации «Бриллиантовое выступление» и «Спорт».
Поддержать подругу на конкурсе приехала владелица сети салонов «Росювелирторг» Марина Хариби. Об этом бизневумен сообщила в своем Instagram.
Отметим, что Рудакова является обладательницей титула «1-я Миссис Россия/Вселенная — 2016», а также мамой двух мальчиков и совладелицей сети салонов красоты.