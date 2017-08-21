Из Омска запустят прямые рейсы до Ростова-на-Дону
Летать в Омск и обратно будет ростовская авиакомпания «Азимут», получившая в пятницу, 18 августа, сертификат эксплуатанта. О новой маршрутной сети сообщается на сайте компании.
Летать в Омск и обратно будет ростовская авиакомпания «Азимут», получившая в пятницу, 18 августа, сертификат эксплуатанта. О новой маршрутной сети сообщается на сайте компании.
Сначала самолеты будут вылетать с действующего аэропорта Ростова, а уже с 1 декабря — с аэропорта Платово, который находится в 25 км от города.
«Уже в этом году планируем выполнять прямые рейсы из “Платова” в Москву, Сочи,
Все полеты будут выполнять самолеты одной модели — «СуперДжеты-100» вместимостью около 100 кресел.