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07:53 (мск), источник: СуперОмск

Из Омска запустят прямые рейсы до Ростова-на-Дону

Летать в Омск и обратно будет ростовская авиакомпания «Азимут», получившая в пятницу, 18 августа, сертификат эксплуатанта. О новой маршрутной сети сообщается на сайте компании.

Сначала самолеты будут вылетать с действующего аэропорта Ростова, а уже с 1 декабря — с аэропорта Платово, который находится в 25 км от города.

«Уже в этом году планируем выполнять прямые рейсы из “Платова” в Москву, Сочи, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Симферополь, Уфу, Екатеринбург, Махачкалу, Омск, Самару, Новосибирск, Грозный и Казань», — сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Все полеты будут выполнять самолеты одной модели — «СуперДжеты-100» вместимостью около 100 кресел.

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