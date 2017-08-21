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07:42 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Круговое добро. Как студенты помогают городам и сёлам

В Кузбассе существует уникальный студенческий отряд «Красная гвоздика». Это благотворительный добровольческий отряд КемТИППа, единственный в Кузбассе, который ездит по региону и облагораживает муниципалитеты, а вырученные деньги (если таковые имеются) тратит на благотворительность. С ребятами из отряда беседовала корреспондент «АиФ — Кузбасс».

«Красную гвоздику» в институте пищевой промышленности создали ещё в далёком 1976 г. Это был второй коммунистический строительный отряд, работающий безвозмездно, за Уралом и, конечно, первый в Кемеровской области. Заработанные деньги ребята перечисляли в Фонд Милосердия, фонд солидарности с борющимися народами, образованный кубинским революционером Эрнесто Че Гевара, и в детские дома Кузбасса.

Отряд существовал больше десяти лет, но потом прекратил свою работу на 18 лет. Лишь в 2005 г. в КемТИППе решили возродить знаменитую «Красную гвоздику» и, как оказалось, не зря — каждое лето у бойцов отряда наполнено делами. Они готовы ехать, куда позовут, и три недели даром вырубать кусты, очищать территории учреждений, проводить косметический ремонт, успевая при этом развлекаться.

Кого будит Гарри Поттер?

Лена Тулаева

Командир «Красной гвоздики» Лена Тулаева, будущий магистр экономического факультета, в отряде уже четыре года — с первого курса — и до сих пор выезжает с ребятами на трудовые сезоны. «Говорят, что добро возвращается, а мы верим не только в это. Мы верим ещё и в то, что своим делом показываем хороший пример подрастающему поколению. Кто, если не мы?» − объясняет свою позицию Лена.

Сначала девушке, уроженке Бийска, было страшно оказаться с незнакомыми людьми на три недели в далёком уголке Кемеровской области. Как вспоминает наша собеседница, непонятно было буквально всё: что отрядовцы будут делать, как жить, понравятся ли им такие полупоходные условия? Но погрузившись в атмосферу своего первого трудового сезона, когда студентам приходилось спать в спортзале, просыпаться «тематически» (то «снеговик» разбудит, то «Гарри Поттер», раскидывая письма) делать по утрам совместную зарядку, Лена поняла: в эту жизнь влюбилась. Ребята формировали собственные традиции: ждать всех, делать всё вместе, дружно идти завтракать (еду, кстати, для студентов готовит ответственный за это дело боец-«повар») и работать. Задания выполняли несложные, в основном помочь со стройкой или отделкой (побелить что-то, покрасить, починить забор и т. д.). После завершения всех своих обязанностей не обходилось без развлечений: песни под гитару, самодеятельный концерт для товарищей, театральная сценка или совместная игра. Только потом у каждого начиналось «личное» время, которое каждый тратил, как хотел: кто-то болтал с соседом, кто-то обсуждал прожитый день с мамой по телефону, кто-то уходил мыться или «сидел» в Интернете.

Но с этого года «Красная гвоздика» решила немного поменять своё направление и уехать непосредственно на заработки — на полтора месяца на Алтай в развлекательный комплекс «Рублёвка». Как объясняет Лена: чтобы больше денег перевести на нужды детям (каким и куда именно, ребята решат по возвращению). «Посмотрим, какие эмоции мы привезём с третьего трудового сезона в этом году, но пока все рады, что здесь», — делится Тулаева.

Воспоминания на весь год.

Ульяна Чигирева

Для участницы стройотряда из Юрги Ульяны Чигиревой, закончивший третий курс экономического факультета, необычная по формату поездка 2017 г. стала первой — девушка с июня оказалась случайно в отряде. «Прошло всего три недели, а я уже полюбила всех ребят, наше вечернее времяпрепровождение с мероприятиями — мы прошли “верёвочный курс” (игра) на сплочение. Я работаю в ларьке с мороженым в очень живописном месте и с милыми людьми-посетителями», — рассказывает Ульяна.

Костя Горьков

А боец «Гвоздики» Костя Горьков с технологического факультета в отряде оказался вовсе не случайно: после поступления в вуз специально искал, куда вступить, и нисколько не пожалел. Сейчас парень считает, что работает и дружит с лучшими людьми страны. «Во время трудового сезона получаешь максимум положительного заряда и столько нереальных эмоций! На нём можно найти настоящих друзей и подруг и свою вторую половинку. Пока не пройдёшь сезон от и до, не поймёшь, в чём соль. Все тёплые воспоминания, которые остаются с трудового семестра, греют нас в течение всего года до следующего раза», — говорит кемеровчанин.

Горьков не особенно задаётся вопросом, почему облагораживать Тяжин или Крапивинский район должны приезжие из Кемерова студенты (ведь своя молодёжь есть во всех территориях). Он просто берёт и едет, уверенный, что его помощь необходима. «Есть посёлки и деревни, где в основном живут пенсионеры и ветераны. Там не хватает рабочей силы, поселение просит помощи, и всегда находятся добрые отзывчивые люди, готовые помочь», — считает парень. И ведь действительно неважно, кто именно помогает — местные или «столичные». Главное, что делают доброе дело.

«Я за идею потею»…

Ольга Ленская

Выпускница экономического факультета Ольга Ленская из Бийска в отряде 3,5 года и считает свой каждый выезд маленькой, отдельно прожитой жизнью, а годы в отряде чуть ли не лучшими в жизни вообще. Привыкнуть после трудового сезона к комфортным условиям девушке сложно: «Смотришь вокруг — всё как всегда, только нет замечательных ребят, ставших тебе родными, никто никого не ждёт, чтобы вместе покушать, а командир не скажет: «У всех всё есть? Приятного аппетита!».

За свои трудовые бойцовские годы Оля побывала в Тяжинском и Ижморском районах, в республике Алтай и сказала, что запоминаются не только особенности населённых пунктов, люди, с которыми приходится работать, места, где жили отрядовцы столько времени, красивая сибирская природа, но и эмоции, подобные которым нигде не получишь.

А сколько забавных историй случается с ребятами! К примеру, на одном из сезонов Оля была поваром. В какой-то из дней девушка приготовила в качестве первого блюда суп с рисом и сайрой, а на второе планировала рис с овощами. Но вместо рассыпчатого гарнира вышла вязкая каша, которую никак не хотелось подавать к столу. Тогда студентка решила с дежурной в этот день девочкой испечь пирог с тем самым рисом и сайрой. Пирога хватило и на ужин. После второй «встречи» голодных стройотрядовцев с этой выпечкой (которая, тем не менее, всем понравилась), посыпались приколы, что повар решил себя не утруждать и навсегда отбить любовь к рыбе и рису. Пирог стал топовым блюдом сезона и лишним поводом посмеяться.

«Я здесь, не ради денег! Я за идею круглые сутки потею…», именно эти слова из песни (неофициальный гимн отряда — Прим. ред.) объясняют, почему я до сих пор в «Красной гвоздике». А ведь в самом деле, зачем уезжать на три недели лета, заниматься благоустройством какого-либо района, при этом совершенно не получая за это денежной благодарности? Ответ прост! Всё это мы делаем, чтобы получить радость от того, что у детей в детском саду или во дворе будет хорошая и красивая игровая площадка, на которой они будут резвиться и смеяться. Что жители дома будут выходить в аккуратный подъезд, отделанный нами, прохожие и проезжающие будут любоваться яркими рисунками на стенах местных клубов, а сами мы будем долго вспоминать, как именно делали это, и ощущать гордость за своё поколение", — признаётся Ленская.

Екатерина Лукьянова

Ей вторит и будущий переводчик Екатерина Лукьянова, родом из Красноярска, которая два года назад совсем не понимала, зачем куда-то ездить и бесплатно работать: «Бывает, что туалет деревенский — для городских неудобно, но ко всему привыкаешь». А на этом сезоне Катя даже утопила свой телефон в таком сельском туалете, по привычке положив его в задний карман джинсов. Сейчас это, конечно, не вспоминает только ленивый, но ребята дают свои сотовые студентке, чтобы зайти в соц. сети или позвонить родителям.

Несмотря на все сложности, связанные с комфортом и удобством, ребята признаются, что совершенно счастливы и после возвращения из Алтая будут ждать только одного — следующего трудового лета.

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