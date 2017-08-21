Из-за терактов полиция поставила Екатеринбург «под колпак»

В Екатеринбурге празднование Дня города прошло без серьезных происшествий. Их удалось избежать благодаря усиленным мерам безопасности: на охрану порядка вышли полицейские, военнослужащие Росгвардии, сотрудники частных охранных предприятий и члены добровольных народных дружин. Проезды к основным площадкам были перекрыты тяжелыми трейлерами.

«В отношении 20 лиц были составлены административные протоколы по статье “Мелкое хулиганство”. Благодаря грамотным и слаженным действиям грубых нарушений общественного порядка допущено не было», — сообщили «Уралинформбюро» в пресс-группе городского УМВД.

Следует отметить, что усиление мер безопасности было предпринято на фоне теракта в Барселоне. 17 августа 2017 года фургон проехал по гуляющим на улице Рамбла. Машина на высокой скорости промчалась 550 метров, давя прохожих. Погибли 13 человек, еще 113 получили ранения.