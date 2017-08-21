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08:38 (мск), источник: NewsKo

Во время международного марафона в центре Перми будет перекрыто движение

Пермский международный марафон пройдёт в городе 2 и 3 сентября. Его участники пробегут по главным улицам Перми, в связи с этим 3 сентября движение транспорта в центре города будет закрыто.

Как сообщили в департаменте дорог и транспорта администрации Перми, 3 сентября с 00:00 до 17:00 будет прекращено движение всех видов транспортных средств по ул. Ленина на участке от ул. Борчанинова до ул. Крисанова.

С 07:00 до 16:00 на период проведения забегов участников марафона будет закрыто движение всех видов транспортных средств на участках:

— ул. Ленина от ул. Борчанинова до ул. 25 Октября;.

— ул. Борчанинова от ул. Петропавловской до ул. Екатерининской;.

— ул. Попова от ул. Петропавловской до ул. Екатерининской;.

— ул. Куйбышева от ул. Петропавловской до ул. Екатерининской;.

— Комсомольский проспект от ул. Петропавловской до места разворота напротив дома № 70 по Комсомольскому проспекту;.

— ул. Газеты Звезда от ул. Петропавловской до ул. Пермской;.

— ул. Сибирская от ул. Петропавловской до ул. Белинского;.

— ул. Пермская от ул. Газеты Звезда до ул. 25 Октября;.

— ул. Екатерининская от ул. Сибирская до ул. 25 Октября;.

— ул. Луначарского от ул. Куйбышева до Комсомольского проспекта;.

— ул. Пушкина от ул. Куйбышева до Комсомольского проспекта и от ул. Сибирской до ул. 25 Октября;.

— ул. Краснова от ул. Пушкина до Комсомольского проспекта;.

— ул. Революции от ул. Куйбышева до Комсомольского проспекта и от ул. Сибирской до ул. 25 Октября;.

— ул. Швецова от ул. Сибирской до ул. 25 Октября;.

— ул. Глеба Успенского от ул. Куйбышева до Комсомольского проспекта;.

— ул. 1-я Красноармейская от ул. Сибирской до ул. 25 Октября;.

— ул. П. Осипенко от ул. Пионерской до Комсомольского проспекта и от ул. Сибирской до ул. 25 Октября.

Выезд из закрытого квартала будет осуществляться 3 сентября с 11:00 с 
ул. Луначарского через перекресток с ул. Сибирской по решению судей.

О работе общественного транспорта будет сообщено дополнительно.

Напомним, дистанции марафона рассчитаны на участников с самым разным уровнем подготовки. Спортсмены пробегут марафонскую и полумарафонскую дистанции — 42 км 195 метров и 21 км соответственно, любители здорового образа жизни могут преодолеть дистанции в 10 км или 3 км.

Новости мероприятия можно отслеживать в социальных сетях ВКонтакте, Facebook и Instagram.

Источник — администрация губернатора Пермского края

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