В сентябре южноуральцы смогут написать «письма Победы»
Акция, посвященная Великой Отечественной войне, пройдёт в 40 регионах.
Акция, посвященная Великой Отечественной войне, пройдёт в 40 регионах.
Акция «Письма Победы», посвященная Великой Отечественной войне, пройдёт в Челябинской области в
Контактным лицом Всероссийской акции в Челябинской области станет магистрант исторического факультета ЮУрГГПУ и руководитель регионального отделения общественной организации «Волонтеры Победы» Екатерина Баймухаметова.
Отметим, что акция пройдёт в 40 регионах.