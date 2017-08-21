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08:39 (мск), источник: АиФ Челябинск

В сентябре южноуральцы смогут написать «письма Победы»

Акция, посвященная Великой Отечественной войне, пройдёт в 40 регионах.

Акция «Письма Победы», посвященная Великой Отечественной войне, пройдёт в Челябинской области в сентябре-октябре 2017 года, сообщают в пресс-службе Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета.

Контактным лицом Всероссийской акции в Челябинской области станет магистрант исторического факультета ЮУрГГПУ и руководитель регионального отделения общественной организации «Волонтеры Победы» Екатерина Баймухаметова.

Отметим, что акция пройдёт в 40 регионах.

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