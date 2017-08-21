Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли
Правила, которые помогут проснуться без боли в спине и шее
Улюкаев в зале суда пошутил о ситуации в экономике России
Военным разрешили изымать земли у граждан
Как выглядит самая красивая замужняя женщина России (фото)
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Экс-супруг Наргиз Закировой пришел на кастинг шоу «Голос»
В России создали крупнейший экскаватор (фото)
В США сделают летающий автомобиль DeLorean
Алфёрова зашла в море без верха от купальника - СМИ
Победу танка Т-72 над ракетой США сняли на видео
Ирина Шейк отдыхает с подругами в Москве
Нюша впервые опубликовала фото с мужем
Развод после 20 лет вместе: Ардова рассталась с мужем
"Только вперёд": сбросившая 53 кг звезда "Голоса"
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
10Муссонные наводнения в Южной Азии
13Умерла Вера Глаголева
08:40 (мск), источник: Om1.ru

В омских МФЦ и Пенсионном фонде образовались огромные очереди

Омичи массово передают заявления на перерасчёт пенсий. Причиной стал информационный вброс — женщинам пообещали прибавку от 200 до 1000 рублей за детей, родившихся до 1990 года.

В региональном отделении Пенсионного фонда газете «Ва-банкъ» сообщили, что эта информация, мягко говоря, не соответствует действительности. Ряд интернет-изданий окрестили прибавкой к пенсии перерасчёт за нестраховые периоды.

— Маловероятно, что перерасчёт будет выгоден тем, у кого один-два ребёнка. Период ухода за первым приравнивается к 1,8 пенсионных балла в год, за вторым — 3,6 балла. Говорить о более выгодном варианте можно лишь для матерей, которые вместо ухода за третьим и четвёртым ребёнком работали на низкооплачиваемой работе — техничкой, санитаркой, — рассказал управляющий Омского отделения ПФР Сергей Тодоров, — а хотел бы напомнить, что трудовой стаж человека складывается как из периодов работы, за которую работодателем уплачивались страховые взносы, так и из тех периодов, когда человек не работал, но выполнял социально значимые функции — к примеру, ухаживал за детьми. В расчет пенсии включается уход за ребенком до достижения им возраста полутора лет, но не более шести лет в общей сложности (т.е. период ухода за не более чем четырьмя детьми). Норма по включению «нестраховых» периодов в страховой стаж имела место и в ранее действующем законодательстве. Поэтому соответствующие выплаты уже включены в размер пенсии тем гражданам, которые не работали, а растили детей. Нюанс заключается в ситуации, когда мать, имея ребенка в возрасте до полутора лет, не находилась в отпуске по уходу за ним, а работала. В этом случае в ее трудовой стаж включен период работы. Волна обращений в органы Пенсионного фонда сейчас связана с тем, что женщины хотят заменить работу периодом ухода за ребенком до достижения им возраста полутора лет, считая, что этот вариант даст им прибавку к пенсии.

Получается, что на самом деле далеко не всем пенсионерам данный перерасчет выгоден — это зависит от индивидуальных показателей, по которым рассчитывается пенсия. Так, при перерасчёте по нестраховым периодам уменьшается продолжительность трудового стажа, из которого произведен расчет размера пенсии и сумма валоризации (увеличение за «советский» стаж). Если за этот период была учтена заработная плата с высоким размером, то она также подлежит исключению.

Маловероятно, что перерасчет будет выгоден тем, у кого один-два ребенка. Период ухода за первым ребенком «стоит» 1,8 пенсионных балла в год, за вторым — 3,6 балла. Говорить о более выгодном варианте можно, условно говоря, лишь для многодетных матерей, которые вместо ухода за третьим-четвертым ребенком работали на низкооплачиваемой работе — техничкой, санитаркой. Дело в том, что многодетные матери поддерживаются законом в части их пенсионного обеспечения — период ухода за третьим и четвертым ребенком оценивается в 5,4 балла. Если многодетная мать получала минимальную зарплату вместо ухода за ребенком, ей может быть выгодно включить в стаж не работу, а уход.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Завтра в Омск придёт 30-градусная жара
CBS: Трамп объявит об отправке в Афганистан военнослужащих
Ракетный эсминец ВМС США столкнулся с торговым судном
На руднике «Мир» возникла угроза затопления
Авиация российских ВКС нанесла удар по колонне боевиков ИГ
Канцлер Германии обвинила Анкару в злоупотреблении Интерполом
СК: подозреваемый по делу о смерти Драчева находится в розыске
Андрей Малахов написал открытое письмо Эрнсту
Спорт
Алонсо — мистер «Уэмбли». «Челси» победил «Тоттенхэм» Первое лондонское дерби сезона завершилось победой чемпиона Англии над серебряным призером
Авто
Почему может быть опасна забытая в машине бутылка воды Ранее «Авто Mail.Ru» уже рассказывал о последствиях оставленного в авто йогурта, на этот раз потенциальную угрозу может представлять обычная вода
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли До этого 25-летний Андрей Удалов два года проработал в составе труппы Театра им. Вахтангова и снялся в нескольких небольших ролях
Недвижимость
Как продать жилье, купленное в браке?
Военным разрешили изымать земли у граждан
Около 1,5 млн участков попадут под новую амнистию
Петербург сократит выдачу разрешений на строительство жилья
Леди
СМИ: у Абрамовича роман с Пересильд Как рассказали прессе люди из окружения бизнесмена, Роман и Юлия все чаще появляются вместе на светских тусовках.
Дети
«Особенная» дочь Ирины Хакамады выходит замуж 20-летняя Мария Сиротинская и ее избранник Влад Ситдиков стали героями нового выпуска программы «Мужское и женское» на Первом канале.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь