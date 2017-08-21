В омских МФЦ и Пенсионном фонде образовались огромные очереди

— Маловероятно, что перерасчёт будет выгоден тем, у кого один-два ребёнка. Период ухода за первым приравнивается к 1,8 пенсионных балла в год, за вторым — 3,6 балла. Говорить о более выгодном варианте можно лишь для матерей, которые вместо ухода за третьим и четвёртым ребёнком работали на низкооплачиваемой работе — техничкой, санитаркой, — рассказал управляющий Омского отделения ПФР Сергей Тодоров, — а хотел бы напомнить, что трудовой стаж человека складывается как из периодов работы, за которую работодателем уплачивались страховые взносы, так и из тех периодов, когда человек не работал, но выполнял социально значимые функции — к примеру, ухаживал за детьми. В расчет пенсии включается уход за ребенком до достижения им возраста полутора лет, но не более шести лет в общей сложности (т.е. период ухода за не более чем четырьмя детьми). Норма по включению «нестраховых» периодов в страховой стаж имела место и в ранее действующем законодательстве. Поэтому соответствующие выплаты уже включены в размер пенсии тем гражданам, которые не работали, а растили детей. Нюанс заключается в ситуации, когда мать, имея ребенка в возрасте до полутора лет, не находилась в отпуске по уходу за ним, а работала. В этом случае в ее трудовой стаж включен период работы. Волна обращений в органы Пенсионного фонда сейчас связана с тем, что женщины хотят заменить работу периодом ухода за ребенком до достижения им возраста полутора лет, считая, что этот вариант даст им прибавку к пенсии.