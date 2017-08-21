В омских МФЦ и Пенсионном фонде образовались огромные очереди

В региональном отделении Пенсионного фонда газете «Ва-банкъ» сообщили, что эта информация, мягко говоря, не соответствует действительности. Ряд интернет-изданий окрестили прибавкой к пенсии перерасчёт за нестраховые периоды.
— Маловероятно, что перерасчёт будет выгоден тем, у кого один-два ребёнка. Период ухода за первым приравнивается к 1,8 пенсионных балла в год, за вторым — 3,6 балла. Говорить о более выгодном варианте можно лишь для матерей, которые вместо ухода за третьим и четвёртым ребёнком работали на низкооплачиваемой работе — техничкой, санитаркой, — рассказал управляющий Омского отделения ПФР Сергей Тодоров, — а хотел бы напомнить, что трудовой стаж человека складывается как из периодов работы, за которую работодателем уплачивались страховые взносы, так и из тех периодов, когда человек не работал, но выполнял социально значимые функции — к примеру, ухаживал за детьми. В расчет пенсии включается уход за ребенком до достижения им возраста полутора лет, но не более шести лет в общей сложности (т.е. период ухода за не более чем четырьмя детьми). Норма по включению «нестраховых» периодов в страховой стаж имела место и в ранее действующем законодательстве. Поэтому соответствующие выплаты уже включены в размер пенсии тем гражданам, которые не работали, а растили детей. Нюанс заключается в ситуации, когда мать, имея ребенка в возрасте до полутора лет, не находилась в отпуске по уходу за ним, а работала. В этом случае в ее трудовой стаж включен период работы. Волна обращений в органы Пенсионного фонда сейчас связана с тем, что женщины хотят заменить работу периодом ухода за ребенком до достижения им возраста полутора лет, считая, что этот вариант даст им прибавку к пенсии.
Получается, что на самом деле далеко не всем пенсионерам данный перерасчет выгоден — это зависит от индивидуальных показателей, по которым рассчитывается пенсия. Так, при перерасчёте по нестраховым периодам уменьшается продолжительность трудового стажа, из которого произведен расчет размера пенсии и сумма валоризации (увеличение за «советский» стаж). Если за этот период была учтена заработная плата с высоким размером, то она также подлежит исключению.
Маловероятно, что перерасчет будет выгоден тем, у кого один-два ребенка. Период ухода за первым ребенком «стоит» 1,8 пенсионных балла в год, за вторым — 3,6 балла. Говорить о более выгодном варианте можно, условно говоря, лишь для многодетных матерей, которые вместо ухода за третьим-четвертым ребенком работали на низкооплачиваемой работе — техничкой, санитаркой. Дело в том, что многодетные матери поддерживаются законом в части их пенсионного обеспечения — период ухода за третьим и четвертым ребенком оценивается в 5,4 балла. Если многодетная мать получала минимальную зарплату вместо ухода за ребенком, ей может быть выгодно включить в стаж не работу, а уход.