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08:44 (мск), источник: СуперОмск

Сирийский министр спас жизнь омичу Сергею Бабурину

Во время ближневосточного турне едва не погиб политик Сергей Бабурин.

Во время обстрела международной торговой выставки в Дамаске едва не погиб лидер Российского общенародного союза Сергей Бабурин. За минуту до ракетного удара Бабурин отправился на встречу с министром туризма Сирии Бишер Аль-Язиджем, сообщает tiras.ru. Это спасло политика от вероятной гибели.

В ходе ближневосточного турне Бабурин принимал участие в открытии международной торговой выставки. После обстрела он некоторое время не выходил на связь. Затем выяснилось, что политик был спасен сирийским министром.

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