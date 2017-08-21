Сирийский министр спас жизнь омичу Сергею Бабурину

Во время обстрела международной торговой выставки в Дамаске едва не погиб лидер Российского общенародного союза Сергей Бабурин. За минуту до ракетного удара Бабурин отправился на встречу с министром туризма Сирии Бишер Аль-Язиджем, сообщает tiras.ru. Это спасло политика от вероятной гибели.