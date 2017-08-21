Сирийский министр спас жизнь омичу Сергею Бабурину
Во время ближневосточного турне едва не погиб политик Сергей Бабурин.
Во время ближневосточного турне едва не погиб политик Сергей Бабурин.
Во время обстрела международной торговой выставки в Дамаске едва не погиб лидер Российского общенародного союза Сергей Бабурин. За минуту до ракетного удара Бабурин отправился на встречу с министром туризма Сирии Бишер
В ходе ближневосточного турне Бабурин принимал участие в открытии международной торговой выставки. После обстрела он некоторое время не выходил на связь. Затем выяснилось, что политик был спасен сирийским министром.