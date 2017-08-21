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08:51 (мск), источник: Новости Перми

Стоящие фуры спровоцировали затор на шоссе Космонавтов

В понедельник два большегруза частично ограничили проезд по шоссе, оставив лишь одну полосу для движения.

21 августа в 8 утра произошло ДТП с участием двух фур на шоссе Космонавтов между ул. Малкова и ул. Стахановская. В результате движение было свободно только по левой полосе.

Вскоре одна из фур уехала, освободив проезд, информирует Пермская дирекция дорожного движения.

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