Стоящие фуры спровоцировали затор на шоссе Космонавтов

21 августа в 8 утра произошло ДТП с участием двух фур на шоссе Космонавтов между ул. Малкова и ул. Стахановская. В результате движение было свободно только по левой полосе.



Вскоре одна из фур уехала, освободив проезд, информирует Пермская дирекция дорожного движения.