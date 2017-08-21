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08:56 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске в День флага запустят водный салют — триколор

22 августа отмечается День российского флага.

Омичей приглашают на праздничные мероприятия, посвященные Дню флага Российской Федерации. Они пройдут 22 августа. О программе дня сообщается на сайте мэрии. Начнётся всё в 11.00 в сквере имени Дзержинского, где стартует акция «Триколор» с участием молодых омичей.

После официальной церемонии открытия патриотической акции будет дан старт пробегу ретромобилей. Колонна побывает во всех округах города. В парке культуры и отдыха «Зеленый остров» в 12.00 начнётся большая праздничная программа. Участники акции торжественно пронесут девятиметровый триколор, организаторы обещают водный салют, окрашенный в цвета российского флага. На площади возле Дворца бокса (здание старого аэропорта, ул. Транссибирская, 2) откроется выставка возле памятника труженикам тыла. В Ленинском округе на площади возле строительного рынка «Южный» (ул. 1-я Путевая, 100) пройдут показательные выступления силачей и масштабный флешмоб (начало в 17.00). Принять участие в создании копии российского флага приглашают автовладельцев, имеющих автомобили белого, синего или красного цвета.

Напомним, что День флага отмечается в России 22 августа с 1994 в память о событиях 1991 года. Тогда над Белым домом в Москве впервые был официально поднят трехцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом.

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