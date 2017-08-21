В Омске в День флага запустят водный салют — триколор

Омичей приглашают на праздничные мероприятия, посвященные Дню флага Российской Федерации. Они пройдут 22 августа. О программе дня сообщается на сайте мэрии. Начнётся всё в 11.00 в сквере имени Дзержинского, где стартует акция «Триколор» с участием молодых омичей.

После официальной церемонии открытия патриотической акции будет дан старт пробегу ретромобилей. Колонна побывает во всех округах города. В парке культуры и отдыха «Зеленый остров» в 12.00 начнётся большая праздничная программа. Участники акции торжественно пронесут девятиметровый триколор, организаторы обещают водный салют, окрашенный в цвета российского флага. На площади возле Дворца бокса (здание старого аэропорта, ул. Транссибирская, 2) откроется выставка возле памятника труженикам тыла. В Ленинском округе на площади возле строительного рынка «Южный» (ул. 1-я Путевая, 100) пройдут показательные выступления силачей и масштабный флешмоб (начало в 17.00). Принять участие в создании копии российского флага приглашают автовладельцев, имеющих автомобили белого, синего или красного цвета.