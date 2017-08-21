Уфимских водителей предупредили об открытой ливневке

Неприятный сюрприз ожидает уфимских водителей на улице Ахметова в Затоне. Как сообщают подписчики сообщества «БашДТП», прямо посреди дороги открыт люк ливневой канализации. Судя по фотографиям, такой ямы будет достаточно для того, чтобы машина потеряла колесо. Возникает риск и более серьезной аварии с тяжелыми последствиями.

Как утверждают подписчики сообщества «БашДТП», этот люк открыт вот уже как три месяца.

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