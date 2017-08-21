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08:31 (мск), источник: Комсомольская правда

Уфимских водителей предупредили об открытой ливневке

Потерять колесо автолюбители могут на улице Ахметова.

Неприятный сюрприз ожидает уфимских водителей на улице Ахметова в Затоне. Как сообщают подписчики сообщества «БашДТП», прямо посреди дороги открыт люк ливневой канализации. Судя по фотографиям, такой ямы будет достаточно для того, чтобы машина потеряла колесо. Возникает риск и более серьезной аварии с тяжелыми последствиями.

Как утверждают подписчики сообщества «БашДТП», этот люк открыт вот уже как три месяца.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Настоящий капкан, — справедливо замечает один из водителей. По словам местных жителей, они уже давно стараются не ездить по правой стороне улицы Ахметова.

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