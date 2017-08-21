«Хорошая идея», — уральский драматург Коляда поддержал идею переноса столицы России в Екатеринбург

«Хорошая идея. Екатеринбург должен стать столицей России. Ну, когда-то ведь Назарбаев перевел столицу Казахстана из Алма-Аты в Целиноград и сделал Астану. Мы на Урале не против стать столицей. А чё бы и нет?! А Москва пусть отдыхает пока», — отметил Коляда.

Напомним, ранее оценить возможный перенос столицы из Москвы в Екатеринбург на своей странице в Facebook предложил директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов, являющийся также членов Высшего совета партии «Единая Россия». Ряд СМИ растиражировал его предложение, как инициативу «ЕР». Позднее Орлов пояснил, что это его личная точка зрения, а не позиция Высшего совета «Единой России».