Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Ученые вывели идеальный график повседневной жизни
Изобретение 73-летнего россиянина стало востребованным за рубежом
Как сейчас живет Николай Караченцов: эксклюзивное видео актера
Евгений Плющенко отрастил бороду и перестал быть похожим на себя
Как автомобиль превратился в орудие теракта в ЕвропеВ четверг автофургон врезался в толпу на пешеходной туристической улице Рамбла в центре Барселоны
25 лет чаепитий: почему «Первый» закрыл «Пока все дома»
Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидной коляске
Лихач на дороге загнал легковушку под фуру (видео)
Infiniti показала электрокар в стиле ретро
Татьяна Арно выложила фото с обнаженной грудью – СМИ
Путин испытает в Сирии разрушительное оружие - СМИ
Как выглядит самая красивая замужняя женщина России (фото)
Евгений Плющенко отрастил бороду и перестал быть похожим на себя
Развод после 20 лет вместе: Ардова рассталась с мужем
"Только вперёд": сбросившая 53 кг звезда "Голоса"
Военным разрешили изымать земли у граждан
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
10Муссонные наводнения в Южной Азии
13Умерла Вера Глаголева
09:20 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже к концу недели похолодает до +20 градусов

Прогноз на 21—25 августа: дожди и грозы, днем до +33.

Источник: РИА "Воронеж"

Начало новой рабочей недели в Воронеже будет жарким. В понедельник, 21 августа, и на следующий день столбик термометра будет подниматься до +33 градусов. Но затем каждый день будет прохладнее предыдущего, участятся осадки. В пятницу похолодает до +20 градусов.

Подробный прогноз на рабочую неделю опубликовал Воронежский гидрометцентр. В понедельник, 21 августа, будет малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 6−11 м/сек. Температура от +31 до +33 градусов. Самым холодным этот день был в 1980 году (+5 градусов), жарче всего было в 1972 году (+37,2 градуса).

Во вторник, 22 августа, также ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный 3−8 м/сек ночью, 6−11 м/сек днем. Температура ночью до +20 градусов, днем до +33 градусов.

В ночь на среду, 23 августа, начнется гроза. Температура воздуха упадет до +16 градусов, ветер юго-западный 6−11 м/сек. Днем также возможны грозы, однако будет тепло: воздух прогреется до +27 градусов. Порывы юго-западного ветра достигнут 8−13 м/сек.

В четверг, 24 августа, дожди и грозы ожидаются весь день. Ночью температура воздуха составит от +13 до +15 градусов, днем от +24 до +26 градусов. Ветер западный 6−11 м/сек.

Ночью в пятницу, 25 августа, возможны незначительные осадки, днем будет дождь с грозой. Северо-западный ветер 5−10 м/сек ночью, 7−12 м/сек днем. Температура ночью от +12 до +14 градусов, днем от +20 до +22 градусов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В Воронеже попавшую под следствие дочь главы районной администрации отправили в изолятор
CBS: Трамп объявит об отправке в Афганистан военнослужащих
Ракетный эсминец ВМС США столкнулся с торговым судном
На руднике «Мир» возникла угроза затопления
Авиация российских ВКС нанесла удар по колонне боевиков ИГ
Канцлер Германии обвинила Анкару в злоупотреблении Интерполом
СК: подозреваемый по делу о смерти Драчева находится в розыске
Андрей Малахов написал открытое письмо Эрнсту
Спорт
Алонсо — мистер «Уэмбли». «Челси» победил «Тоттенхэм» Первое лондонское дерби сезона завершилось победой чемпиона Англии над серебряным призером
Авто
Почему может быть опасна забытая в машине бутылка воды Ранее «Авто Mail.Ru» уже рассказывал о последствиях оставленного в авто йогурта, на этот раз потенциальную угрозу может представлять обычная вода
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли До этого 25-летний Андрей Удалов два года проработал в составе труппы Театра им. Вахтангова и снялся в нескольких небольших ролях
Недвижимость
Назван округ Москвы со стремительно дешевеющим жильем
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Известного шансонье обвинили в афере при строительстве коттеджей
Военным разрешили изымать земли у граждан
Леди
СМИ: у Абрамовича роман с Пересильд Как рассказали прессе люди из окружения бизнесмена, Роман и Юлия все чаще появляются вместе на светских тусовках.
Дети
«Особенная» дочь Ирины Хакамады выходит замуж 20-летняя Мария Сиротинская и ее избранник Влад Ситдиков стали героями нового выпуска программы «Мужское и женское» на Первом канале.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь