В Воронеже к концу недели похолодает до +20 градусов

Источник: РИА "Воронеж"

Начало новой рабочей недели в Воронеже будет жарким. В понедельник, 21 августа, и на следующий день столбик термометра будет подниматься до +33 градусов. Но затем каждый день будет прохладнее предыдущего, участятся осадки. В пятницу похолодает до +20 градусов.

Подробный прогноз на рабочую неделю опубликовал Воронежский гидрометцентр. В понедельник, 21 августа, будет малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 6−11 м/сек. Температура от +31 до +33 градусов. Самым холодным этот день был в 1980 году (+5 градусов), жарче всего было в 1972 году (+37,2 градуса).

Во вторник, 22 августа, также ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный 3−8 м/сек ночью, 6−11 м/сек днем. Температура ночью до +20 градусов, днем до +33 градусов.

В ночь на среду, 23 августа, начнется гроза. Температура воздуха упадет до +16 градусов, ветер юго-западный 6−11 м/сек. Днем также возможны грозы, однако будет тепло: воздух прогреется до +27 градусов. Порывы юго-западного ветра достигнут 8−13 м/сек.

В четверг, 24 августа, дожди и грозы ожидаются весь день. Ночью температура воздуха составит от +13 до +15 градусов, днем от +24 до +26 градусов. Ветер западный 6−11 м/сек.