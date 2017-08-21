В Воронеже к концу недели похолодает до +20 градусов
Прогноз на
Прогноз на
Начало новой рабочей недели в Воронеже будет жарким. В понедельник, 21 августа, и на следующий день столбик термометра будет подниматься до +33 градусов. Но затем каждый день будет прохладнее предыдущего, участятся осадки. В пятницу похолодает до +20 градусов.
Подробный прогноз на рабочую неделю опубликовал Воронежский гидрометцентр. В понедельник, 21 августа, будет малооблачно, без осадков. Ветер
Во вторник, 22 августа, также ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер
В ночь на среду, 23 августа, начнется гроза. Температура воздуха упадет до +16 градусов, ветер
В четверг, 24 августа, дожди и грозы ожидаются весь день. Ночью температура воздуха составит от +13 до +15 градусов, днем от +24 до +26 градусов. Ветер западный 6−11 м/сек.
Ночью в пятницу, 25 августа, возможны незначительные осадки, днем будет дождь с грозой.