Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Правила, которые помогут проснуться без боли в спине и шее
Выступление жены Порошенко, которое высмеяли в соцсетях
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Нюша впервые опубликовала фото с мужем
Как автомобиль превратился в орудие теракта в ЕвропеВ четверг автофургон врезался в толпу на пешеходной туристической улице Рамбла в центре Барселоны
25 лет чаепитий: почему «Первый» закрыл «Пока все дома»
Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидной коляске
Сотрудник ГИБДД заставил водителя 15 минут жать на тормоза
В Сочи упавший камень насквозь пробил «Ниву»
Алфёрова зашла в море без верха от купальника - СМИ
Победу танка Т-72 над ракетой США сняли на видео
Как выглядит самая красивая замужняя женщина России (фото)
Евгений Плющенко отрастил бороду и перестал быть похожим на себя
Развод после 20 лет вместе: Ардова рассталась с мужем
"Только вперёд": сбросившая 53 кг звезда "Голоса"
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
15Микроавтобус въехал в людей в Барселоне
09:19 (мск), источник: Sputnik.md

Солнечное затмение 2017: как оно влияет на здоровье человека

КИШИНЕВ, 21 авг — Sputnik. Солнечное затмение не оказывает серьезного влияния на физическое здоровье человека, однако может воздействовать на его психоэмоциональное состояние, вызывая неосознанное чувство тревоги. Солнечное затмение самой большой протяженностью в истории ожидается 21 августа.

Источник: Sputnik.md

Все фазы того, как Луна будет заслонять Солнце, уточнили специалисты Национальной солнечной обсерватории США, продлятся примерно полтора часа. Полное затмение продлится порядка двух минут. При этом отмечается, что солнечная корона будет в несколько раз больше, чем во время предыдущих затмений.

Полное солнечное затмение ожидается в 21.43 по кишиневскому времени. За ним смогут наблюдать только жители жители 14 штатов США. Впервые за 99 лет это природное явление охватит континентальную часть страны от западного до восточного побережья. По данным американских СМИ, в полную темноту основном будут погружаться малонаселенные районы. В Вашингтоне на пике затмения, который ожидается в 14.43, будет видна примерно лишь пятая часть солнца. Жители Молдовы, в силу географического положения страны, увидеть затмение не смогут. Однако наблюдать его можно будет в прямом эфире, который с высоты 30 тысяч метров над землей проведет космическое агентство NASA.

В момент солнечного затмения сама Луна не видна — создается ощущение, что некий темный предмет закрывает от нас Солнце. При полном затмении видны солнечная корона, звезды и планеты, находящиеся вблизи Солнца.

Как победить тревогу

Психиатр-психотерапевт, доцент Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг рассказал РИА Новости, что солнечное затмение издавна вызывало тревогу не только у человека, но и у животных.

«Тревожно становится без солнечного света всему живому. Животные начинают волноваться. Мелкие насекомые как бы замирают, а более крупные начинают суетиться и искать какое-то убежище», — рассказал эксперт.

По его словам, человек же может испытывать при солнечном затмении безотчетное чувство тревоги — несколько поднимается давление, появляется чувство тревоги, какого-то внутреннего душевного нездоровья, диссонанса.

«По сути дела, это состояния, которые человек испытывает перед тем, как у него формируется какое-то резкое невротическое состояние — то, что в обиходе называют неврозом», — отметил Файнзильберг.

Как добавил эксперт, аналогичные чувства испытывают некоторые люди, оказавшиеся в непривычной им среде обитания — к примеру, на Мертвом море с его неземными, «лунными» пейзажами. Файнзильберг считает, что побороть тревогу просто — достаточно «разбудить в себе интерес» к такому необычному природному явлению как солнечное затмение.

«Любопытство и интерес способны поглощать этот элемент тревоги. Раньше, я помню, коптили стеклышки, сейчас есть и солнечные очки, и более совершенные приборы для наблюдения», — рассказал эксперт.

Как влияет на здоровье человека?

Председатель проблемной комиссии «Хронобиология и хрономедицина» РАМН, заведующий лабораторией «Хрономедицина и новые технологии в клинике внутренних болезней» Первого МГМУ имени Сеченова, профессор Семен Рапопорт пояснил, что солнечное затмение длится недолго, поэтому на физическое состояние организма повлиять не может.

«Изменения в организме любого живого существа — это длительный процесс, и кратковременный период, который занимает солнечное затмение, не может влиять по-настоящему на эти механизмы», — сказал Рапопорт.

По его словам, на психологическое состояние человека это природное явление может повлиять «настолько, насколько сам человек верит в это».

В свою очередь главный специалист по медицинской профилактике Минздрава МО, эксперт Лиги здоровья нации Екатерина Иванова считает, что дискомфорт метеозависимым людям, а также тем, кто страдает эндокринными и сердечно-сосудистыми заболеваниями, способны доставить лишь резкие изменения погоды и сильные магнитные бури. Как рассказала эксперт, это происходит из-за того, что сердечно-сосудистая и нервная системы не могут быстро адаптироваться к резкой смене метеоусловий.

«Что касается затмений — неважно, луны или солнца — так или иначе, при них не происходит экстренного электромагнитного выброса. Поэтому воздействовать они могут только на психоэмоциональное состояние человека», — отметила Иванова.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Клинцевич: Россия ответит на поставку из США в Румынию систем HIMARS
В Затоке не прекращаются случаи жестокого обращения с отдыхающими
CBS: Трамп объявит об отправке в Афганистан военнослужащих
Ракетный эсминец ВМС США столкнулся с торговым судном
На руднике «Мир» возникла угроза затопления
Авиация российских ВКС нанесла удар по колонне боевиков ИГ
Канцлер Германии обвинила Анкару в злоупотреблении Интерполом
СК: подозреваемый по делу о смерти Драчева находится в розыске
Андрей Малахов написал открытое письмо Эрнсту
Спорт
Алонсо — мистер «Уэмбли». «Челси» победил «Тоттенхэм» Первое лондонское дерби сезона завершилось победой чемпиона Англии над серебряным призером
Авто
Почему может быть опасна забытая в машине бутылка воды Ранее «Авто Mail.Ru» уже рассказывал о последствиях оставленного в авто йогурта, на этот раз потенциальную угрозу может представлять обычная вода
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли До этого 25-летний Андрей Удалов два года проработал в составе труппы Театра им. Вахтангова и снялся в нескольких небольших ролях
Недвижимость
Назван округ Москвы со стремительно дешевеющим жильем
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Известного шансонье обвинили в афере при строительстве коттеджей
Военным разрешили изымать земли у граждан
Леди
СМИ: у Абрамовича роман с Пересильд Как рассказали прессе люди из окружения бизнесмена, Роман и Юлия все чаще появляются вместе на светских тусовках.
Дети
«Особенная» дочь Ирины Хакамады выходит замуж 20-летняя Мария Сиротинская и ее избранник Влад Ситдиков стали героями нового выпуска программы «Мужское и женское» на Первом канале.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь