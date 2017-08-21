Солнечное затмение 2017: как оно влияет на здоровье человека

Источник: Sputnik.md

Все фазы того, как Луна будет заслонять Солнце, уточнили специалисты Национальной солнечной обсерватории США, продлятся примерно полтора часа. Полное затмение продлится порядка двух минут. При этом отмечается, что солнечная корона будет в несколько раз больше, чем во время предыдущих затмений.

Полное солнечное затмение ожидается в 21.43 по кишиневскому времени. За ним смогут наблюдать только жители жители 14 штатов США. Впервые за 99 лет это природное явление охватит континентальную часть страны от западного до восточного побережья. По данным американских СМИ, в полную темноту основном будут погружаться малонаселенные районы. В Вашингтоне на пике затмения, который ожидается в 14.43, будет видна примерно лишь пятая часть солнца. Жители Молдовы, в силу географического положения страны, увидеть затмение не смогут. Однако наблюдать его можно будет в прямом эфире, который с высоты 30 тысяч метров над землей проведет космическое агентство NASA.

В момент солнечного затмения сама Луна не видна — создается ощущение, что некий темный предмет закрывает от нас Солнце. При полном затмении видны солнечная корона, звезды и планеты, находящиеся вблизи Солнца.

Как победить тревогу

Психиатр-психотерапевт, доцент Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг рассказал РИА Новости, что солнечное затмение издавна вызывало тревогу не только у человека, но и у животных.

«Тревожно становится без солнечного света всему живому. Животные начинают волноваться. Мелкие насекомые как бы замирают, а более крупные начинают суетиться и искать какое-то убежище», — рассказал эксперт.

По его словам, человек же может испытывать при солнечном затмении безотчетное чувство тревоги — несколько поднимается давление, появляется чувство тревоги, какого-то внутреннего душевного нездоровья, диссонанса.

«По сути дела, это состояния, которые человек испытывает перед тем, как у него формируется какое-то резкое невротическое состояние — то, что в обиходе называют неврозом», — отметил Файнзильберг.

Как добавил эксперт, аналогичные чувства испытывают некоторые люди, оказавшиеся в непривычной им среде обитания — к примеру, на Мертвом море с его неземными, «лунными» пейзажами. Файнзильберг считает, что побороть тревогу просто — достаточно «разбудить в себе интерес» к такому необычному природному явлению как солнечное затмение.

«Любопытство и интерес способны поглощать этот элемент тревоги. Раньше, я помню, коптили стеклышки, сейчас есть и солнечные очки, и более совершенные приборы для наблюдения», — рассказал эксперт.

Как влияет на здоровье человека?

Председатель проблемной комиссии «Хронобиология и хрономедицина» РАМН, заведующий лабораторией «Хрономедицина и новые технологии в клинике внутренних болезней» Первого МГМУ имени Сеченова, профессор Семен Рапопорт пояснил, что солнечное затмение длится недолго, поэтому на физическое состояние организма повлиять не может.

«Изменения в организме любого живого существа — это длительный процесс, и кратковременный период, который занимает солнечное затмение, не может влиять по-настоящему на эти механизмы», — сказал Рапопорт.

По его словам, на психологическое состояние человека это природное явление может повлиять «настолько, насколько сам человек верит в это».

В свою очередь главный специалист по медицинской профилактике Минздрава МО, эксперт Лиги здоровья нации Екатерина Иванова считает, что дискомфорт метеозависимым людям, а также тем, кто страдает эндокринными и сердечно-сосудистыми заболеваниями, способны доставить лишь резкие изменения погоды и сильные магнитные бури. Как рассказала эксперт, это происходит из-за того, что сердечно-сосудистая и нервная системы не могут быстро адаптироваться к резкой смене метеоусловий.