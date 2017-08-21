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08:55 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Коронация статуи Фатимской Божьей Матери состоялась в Иркутском католическом соборе

Многочисленные верующие из приходов России и зарубежные паломники приехали на церемонию.

Коронация статуи Фатимской Божьей Матери состоялась в Иркутском католическом кафедральном сборе накануне, 20 августа. Разделить радость иркутских католиков приехали многочисленные верующие из российских приходов и зарубежные паломники. Церемонию коронации совершил ординарий епархии Святого Иосифа, епископ иркутский Кирилл Климович и ординарий Элкской епархии в Польше Ежи Мазур. Об это ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе местной Римско-Католической Религиозной организации.

Корону для этого исторического акта изготовил в 2002 году польский художник, автор внутреннего убранства Иркутского кафедрального собора Винценты Кучма. Вскоре, 7 октября 2002 года, в католический праздник Пресвятой Девы Марии Розария корону благословил для иркутского храма Папа Иоанн Павел II, ныне причисленный Католической Церковью к лику святых. Спустя пятнадцать лет корона заняла предназначенное ей место.

«На торжестве также присутствовали почетные гости: епископ Саратовской епархии, председатель Конференции Католических России Клеменс Пиккель, епископ Новосибирской епархии Иосиф Верт, епископ Гродненской епархии (Беларусь) Александр Кашкевич, представители российских властей, в том числе ведущий специалист представительства МИДа в Иркутске Чеботарев Константин Иванович, представители других конфессий (Мингалеев Фарит имам Иркутской соборной мечети и свящ. Альберт Мазуренко настоятель лютеранского прихода Божьей Матери), генеральный консул Республики Польша Кшиштоф Свидерек и сотрудники консульства, представитель МИДа Польши министр-советник Ивона Козловска», — отметили в пресс-службе.

Корона Божьей Матери, это на самом деле призыв для верующих, к молитве и к тому, чтобы даровать Богу и Богородице «корону наших хороших сердец, то есть нашей достойной жизни», отметил епископ Кирилл Климович.

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