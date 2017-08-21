Платное заочное образование в Беларуси: мнения ректоров вузов и экспертов
Вопросы совершенствования и развития белорусской системы образования рассмотрены 15 августа на рабочей встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с заместителем
Вопросы совершенствования и развития белорусской системы образования рассмотрены 15 августа на рабочей встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с заместителем
Участники затронули много интересных и важных тем, актуальных для дальнейшего развития среднего,
Ректор Академии управления при Президенте Марат Жилинский:
— Считаю целесообразным сделать заочное обучение в основном платным. Далее оставлять его столь же широко доступным, сохраняя заочное бюджетное отделение, — слишком затратно. Открытая для всех заочка — это неправильно. Есть смысл оставить бюджетное заочное отделение для отдельных специальностей, связанных, например, с атомной энергетикой. На рабочей встрече обсуждалось и нововведение, связанное с тем, что выпускники школ смогут поступать на заочное, имея за плечами хотя бы год рабочего стажа. В Академии управления уже с 2015 года не набирают на заочное отделение абитуриентов, которые хотят получать высшее образование на базе общего среднего. Мы уже тогда просчитали, что, скорее всего, заочка на базе общего среднего будет уходить.
Ректор Витебского государственного университета имени П. М. Машерова Алексей Егоров:
— Вопрос необходимости перемен по данной форме обучения назрел. Но менять подходы к нему необходимо постепенно и аккуратно, без резких рывков, чтобы не испортить то хорошее, что уже работает. Ключевое внимание должно быть уделено качеству образования. Сегодня уровень очного и заочного образования не соответствует друг другу. Во многом такая ситуация обусловлена тем, что организовать высокоэффективный учебный процесс на заочной форме обучения гораздо сложнее и затратнее, чем на дневной. Он требует специальной подготовки педагогов, разработки и издания отдельных учебных пособий, программ, хорошего технического обеспечения в случае работы по дистанционной форме. Все мы знаем, что дешевое в большинстве случаев качественным быть не может и бесплатного уже ничего нет. На дневной форме обучения расходы за студента несет государство, на платной заочной — сам молодой человек, его родители или организация, которая его направила. А учиться хорошо надо и на дневной форме обучения, и на заочной.
Ректор Гомельского государственного технического университета имени П. О. Сухого Сергей Тимошин:
— В целом я положительно отношусь к тому, чтобы заочное обучение в Беларуси в основном стало платным. Данная форма существует давно, и ее следует расширять дальше. Тем не менее,
Ректор Полесского государственного университета Константин Шебеко:
— Я за то, чтобы небольшое количество мест для получения бесплатного заочного обучения
Помимо этого, современные формы образования должны быть исключительно гибкие и идти от жизни, требований времени. Я согласен, что заочное обучение во многом превратилось в профанацию. Но, отказавшись полностью от бесплатного заочного образования, как бы нам, как говорили классики, вместе с грязной водой не выплеснуть ребенка. Поэтому я не сторонник
Ректор Гродненского государственного университета имени Я. Купалы Андрей Король:
— В ГрГУ имени Янки Купалы реализуется стратегия комплексного развития университета на 2016−2020 годы. Касается она повышения качества обучения и эффективности научной деятельности. Предусматривает стратегия, в частности, увеличение количества обучающихся на второй ступени высшего образования по отношению к студентам первой ступени. Мы делаем университет все более привлекательным для абитуриентов, но хорошее качество обеспечивается прежде всего за счет очной формы обучения. В 2017 году в ГрГУ им. Янки Купалы количество студентов на дневной форме обучения приблизительно в 1,5 раза превысило число заочников. И это соотношение с каждым годом увеличивается за счет того, что студентов заочной формы обучения становится все меньше.
Стратегия также предполагает значительное увеличение доли магистрантов. Все абитуриенты
Председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк:
— Бесплатным заочное обучение может быть только для тех, кто хочет повышать свою квалификацию по избранной профессии. То есть, если человек решил получать высшее образование после того, как окончил, например, колледж, пришел на производство, поработал и решил расти в профессиональном плане дальше. Все остальные могут учиться на заочном за деньги. При этом, считаю, стоимость должна быть реальной, по полному, что называется, прейскуранту. Ведь в Беларуси, и об этом зачастую забывают, нет платного образования в чистом виде, если говорить о государственных вузах. Как дневное, так заочное платное не покрывает всех расходов университета, которые он несет в процессе подготовки студента. Сам я не сторонник заочного образования по специальностям, не связанным с основной профессией. Если сравнивать дневное и заочное отделение по системе подготовки, то заочка — для самых ответственных, добросовестных и мотивированных студентов, какими и будут те, кто прошел ссуз, имеет стаж работы. В остальных случаях это бывает далеко не всегда. Так что предложенные нововведения в