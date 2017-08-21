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08:57 (мск), источник: БЕЛТА

Платное заочное образование в Беларуси: мнения ректоров вузов и экспертов

Вопросы совершенствования и развития белорусской системы образования рассмотрены 15 августа на рабочей встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с заместителем премьер-министра Василием Жарко и министром образования Игорем Карпенко.

Источник: БЕЛТА

Участники затронули много интересных и важных тем, актуальных для дальнейшего развития среднего, профессионально-технического и высшего образования. На встрече, в частности, был озвучен ряд новых инициатив по совершенствованию системы высшего образования. Одним из предложений стала перспектива обучения студентов на заочной форме только на платной основе, за исключением отдельных категорий. В связи с этим мы поинтересовались мнением ректоров белорусских вузов и экспертов по этой и некоторым другим темам, предлагаемым для обсуждения общественности.

Ректор Академии управления при Президенте Марат Жилинский:

— Считаю целесообразным сделать заочное обучение в основном платным. Далее оставлять его столь же широко доступным, сохраняя заочное бюджетное отделение, — слишком затратно. Открытая для всех заочка — это неправильно. Есть смысл оставить бюджетное заочное отделение для отдельных специальностей, связанных, например, с атомной энергетикой. На рабочей встрече обсуждалось и нововведение, связанное с тем, что выпускники школ смогут поступать на заочное, имея за плечами хотя бы год рабочего стажа. В Академии управления уже с 2015 года не набирают на заочное отделение абитуриентов, которые хотят получать высшее образование на базе общего среднего. Мы уже тогда просчитали, что, скорее всего, заочка на базе общего среднего будет уходить.

Ректор Витебского государственного университета имени П. М. Машерова Алексей Егоров:

— Вопрос необходимости перемен по данной форме обучения назрел. Но менять подходы к нему необходимо постепенно и аккуратно, без резких рывков, чтобы не испортить то хорошее, что уже работает. Ключевое внимание должно быть уделено качеству образования. Сегодня уровень очного и заочного образования не соответствует друг другу. Во многом такая ситуация обусловлена тем, что организовать высокоэффективный учебный процесс на заочной форме обучения гораздо сложнее и затратнее, чем на дневной. Он требует специальной подготовки педагогов, разработки и издания отдельных учебных пособий, программ, хорошего технического обеспечения в случае работы по дистанционной форме. Все мы знаем, что дешевое в большинстве случаев качественным быть не может и бесплатного уже ничего нет. На дневной форме обучения расходы за студента несет государство, на платной заочной — сам молодой человек, его родители или организация, которая его направила. А учиться хорошо надо и на дневной форме обучения, и на заочной.

Ректор Гомельского государственного технического университета имени П. О. Сухого Сергей Тимошин:

— В целом я положительно отношусь к тому, чтобы заочное обучение в Беларуси в основном стало платным. Данная форма существует давно, и ее следует расширять дальше. Тем не менее, какое-то небольшое количество бесплатных мест должно остаться. Для самых достойных. Для тех людей, которые мотивированы, работают по родственной или близкой специальности, окончили колледж по смежной профессии и хотят получить высшее образование. Существующую практику непрерывного обучения в стране следует развивать и дальше. А платное обучение на заочной форме может стать определенным фильтром. То есть обучаться будут именно те работающие люди, которые намерены повысить уровень образования, хотят карьерного роста.

Ректор Полесского государственного университета Константин Шебеко:

— Я за то, чтобы небольшое количество мест для получения бесплатного заочного обучения все-таки оставить. Бывают разные жизненные ситуации. У кого-то обстоятельства сложились так, что он должен перевестись с дневного на заочное. Есть люди, которые закончили, допустим, среднее специальное либо профессионально-техническое заведение. У них успешно складывается карьера, им надо расти, повышать квалификацию. А им говорят: «Платите». Почему? Они же полезные члены общества, работают, платят налоги, создают что-то. Почему не поддержать таких людей, которые имеют практический опыт? Бывают и просто самородки. Это редко, но нельзя им перекрывать кислород. Если заочное обучение сделать только платным, мы сузим возможности для этих людей. Думаю, не только предприятие должно быть озабочено поддержкой таких работников, но и государство — это же человеческий капитал.

Помимо этого, современные формы образования должны быть исключительно гибкие и идти от жизни, требований времени. Я согласен, что заочное обучение во многом превратилось в профанацию. Но, отказавшись полностью от бесплатного заочного образования, как бы нам, как говорили классики, вместе с грязной водой не выплеснуть ребенка. Поэтому я не сторонник каких-то крайних мер. Они, вроде бы, решают одну проблему, но в то же время создают другую. Существуют какие-то более спокойные, нерадикальные решения, которые более адаптированы к жизни. Допустим, оставить в вузе одну небольшую группу заочников-бюджетников. Этих мест и сейчас, в принципе, немного. Например, когда 11 лет назад создавался Полесский государственный университет, три четверти нашего контингента были заочниками и одна четверть — студенты дневной формы обучения. Сейчас все наоборот: при той же численности уже три четверти студентов обучаются на дневном и одна четверть — на заочном. Постепенно мы избавились от тех людей, которые шли в университет ради того, чтобы получить корочку о высшем образовании, и были мало озабочены приобретением профессиональных знаний. Таких уже среди наших студентов нет.

Ректор Гродненского государственного университета имени Я. Купалы Андрей Король:

— В ГрГУ имени Янки Купалы реализуется стратегия комплексного развития университета на 2016−2020 годы. Касается она повышения качества обучения и эффективности научной деятельности. Предусматривает стратегия, в частности, увеличение количества обучающихся на второй ступени высшего образования по отношению к студентам первой ступени. Мы делаем университет все более привлекательным для абитуриентов, но хорошее качество обеспечивается прежде всего за счет очной формы обучения. В 2017 году в ГрГУ им. Янки Купалы количество студентов на дневной форме обучения приблизительно в 1,5 раза превысило число заочников. И это соотношение с каждым годом увеличивается за счет того, что студентов заочной формы обучения становится все меньше.

Стратегия также предполагает значительное увеличение доли магистрантов. Все абитуриенты практико-ориентированной магистратуры — представители внешних заказчиков — предприятий и организаций. Такая магистратура на сегодня более короткая по времени, но более гибкая и практико-ориентированная по сути форма углубленной подготовки специалистов. Вместе с тем заочная форма обучения остается востребованной. Я согласен с тем мнением, что получать образование таким образом должны люди, которые сознательно делают свой выбор. Те, кто, образно говоря, «понюхал пороху», пришел после колледжа и работает по специальности. Мы должны давать максимально качественное образование, но обеспечивает его, прежде всего, дневная форма обучения. Заочная же форма предоставляет возможность повысить свой образовательный уровень, успешно конкурировать на рынке труда, не прерывая трудовой деятельности. Оплата за обучение в такой форме — это инвестиции в себя, в свое развитие.

Председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк:

— Бесплатным заочное обучение может быть только для тех, кто хочет повышать свою квалификацию по избранной профессии. То есть, если человек решил получать высшее образование после того, как окончил, например, колледж, пришел на производство, поработал и решил расти в профессиональном плане дальше. Все остальные могут учиться на заочном за деньги. При этом, считаю, стоимость должна быть реальной, по полному, что называется, прейскуранту. Ведь в Беларуси, и об этом зачастую забывают, нет платного образования в чистом виде, если говорить о государственных вузах. Как дневное, так заочное платное не покрывает всех расходов университета, которые он несет в процессе подготовки студента. Сам я не сторонник заочного образования по специальностям, не связанным с основной профессией. Если сравнивать дневное и заочное отделение по системе подготовки, то заочка — для самых ответственных, добросовестных и мотивированных студентов, какими и будут те, кто прошел ссуз, имеет стаж работы. В остальных случаях это бывает далеко не всегда. Так что предложенные нововведения в какой-то мере должны способствовать повышению престижа и качества высшего образования.

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