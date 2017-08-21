На ВДНХ пройдет форум-выставка «Москвичам — здоровый образ жизни»
Горожан также познакомят с достижениями столичной московской медицины и актуальными проектами Департамента здравоохранения Москвы.
Горожан также познакомят с достижениями столичной московской медицины и актуальными проектами Департамента здравоохранения Москвы.
С 23 по 25 августа в павильоне № 75 ВДНХ состоится VII
Программа будет включать презентации, тематические лекции, встречи с врачами ведущих московских клиник, просветительские семинары и школы здоровья, где все желающие смогут получить актуальную информацию о профилактике и лечении заболеваний. В выставке примут участие производители и поставщики товаров и услуг в области здорового питания, красоты, фитнеса, медицины, оздоровительного туризма и спортивной индустрии.
Специальную экспозицию представит Департамент здравоохранения города Москвы. В разделе «Московский стандарт поликлиники» посетители всех возрастов смогут пройти диагностику различных заболеваний, выявить факторы риска и получить необходимые рекомендации.
Раздел «Москва — столица здоровья» продемонстрирует возможности многопрофильной столичной медицины и доступность высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе экстренной. Раздел «Спасибо, доктор!» познакомит посетителей с победителями конкурса профессионального мастерства, выбранными по результатам голосования в проекте «Активный гражданин», — лучшими участковыми терапевтами, педиатрами и медсестрами столицы.
Для удобства посетителей будут организованы тематические площадки:
— площадка комплексного обследования — антропометрия, расчет индекса массы тела, измерение артериального давления, уровня холестерина, глюкозы в крови, оценка питания и физической активности, а также деятельности сердца и проведение эхокардиографии;.
— «Профилактика туберкулеза у детей» и «Гигиена полости рта у детей»;.
— площадка профилактических осмотров населения в мобильных медицинских комплексах — флюорография, маммография и УЗИ молочных желез, консультации специалистов-онкологов;.
— «Жизнь без диабета» — консультации ведущих
— «Здоровое питание — здоровый желудок» — биоимпедансометрия, оценка и диагностика нарушений пищевого статуса, консультации гастроэнтерологов и диетологов;.
— «Трезвая жизнь без зависимостей» — индивидуальное и семейное консультирование, тестирование и
— «Время бросить курить!» —
— «Здоровые легкие!» — исследования на аппаратах спирографе, смокелайзере и пикфлоуметре, а также консультации ведущих пульмонологов;.
— «Урологическое здоровье» —
— «Время заняться спортом!» — оздоровительный забег, возможность сдачи норм Всероссийского
— «Стоп ВИЧ/СПИД!» —
— «Время защитить себя от гриппа!» — вакцинация взрослого населения против сезонного гриппа;.
— «Вместе против гепатита» — консультации
— «Стоп — инсульт!» — консультации
— «Склиф. Территория спасения» — демонстрационные экспозиции на тему нейрохирургии, травматологии, лапароскопии, открытой реанимации,
— «Берегите сердце!» — консультации
— «Профилактика меланомы» — консультации
— «Депрессия — давай поговорим!» — анкетирование населения на наличие депрессивного состояния, консультации психологов, психотерапевтов, врачей-психиатров;.
— «Сдай кровь — спаси жизнь!» — выездная донорская акция.
Свои экспозиции откроют и другие департаменты Москвы — Департамент спорта и туризма, Департамент образования, Департамент труда и социальной защиты населения, Департамент природопользования и охраны окружающей среды. Посетители узнают об итогах их работы по созданию возможностей для здорового образа жизни в столице.
Вход бесплатный.