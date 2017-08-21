На ВДНХ пройдет форум-выставка «Москвичам — здоровый образ жизни»

С 23 по 25 августа в павильоне № 75 ВДНХ состоится VII форум-выставка «Москвичам — здоровый образ жизни». В течение трех дней горожане смогут пройти диагностику и получить консультации ведущих специалистов, познакомиться с инновационными разработками и технологиями в сфере здорового образа жизни, организации рационального питания, а также с возможностями спортивно-оздоровительного досуга и туризма в России.

Программа будет включать презентации, тематические лекции, встречи с врачами ведущих московских клиник, просветительские семинары и школы здоровья, где все желающие смогут получить актуальную информацию о профилактике и лечении заболеваний. В выставке примут участие производители и поставщики товаров и услуг в области здорового питания, красоты, фитнеса, медицины, оздоровительного туризма и спортивной индустрии.

На главной сцене пройдут авторские тренировки, занятия по йоге, аэробике, танцам, пилатесу, бодифлексу с участием звезд спорта и шоу-бизнеса.

Специальную экспозицию представит Департамент здравоохранения города Москвы. В разделе «Московский стандарт поликлиники» посетители всех возрастов смогут пройти диагностику различных заболеваний, выявить факторы риска и получить необходимые рекомендации.

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Раздел «Москва — столица здоровья» продемонстрирует возможности многопрофильной столичной медицины и доступность высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе экстренной. Раздел «Спасибо, доктор!» познакомит посетителей с победителями конкурса профессионального мастерства, выбранными по результатам голосования в проекте «Активный гражданин», — лучшими участковыми терапевтами, педиатрами и медсестрами столицы.

Для удобства посетителей будут организованы тематические площадки:

— площадка комплексного обследования — антропометрия, расчет индекса массы тела, измерение артериального давления, уровня холестерина, глюкозы в крови, оценка питания и физической активности, а также деятельности сердца и проведение эхокардиографии;.

— «Профилактика туберкулеза у детей» и «Гигиена полости рта у детей»;.

— площадка профилактических осмотров населения в мобильных медицинских комплексах — флюорография, маммография и УЗИ молочных желез, консультации специалистов-онкологов;.

— «Жизнь без диабета» — консультации ведущих специалистов-эндокринологов и раздача информационных материалов по здоровому питанию и профилактике сахарного диабета;.

— «Здоровое питание — здоровый желудок» — биоимпедансометрия, оценка и диагностика нарушений пищевого статуса, консультации гастроэнтерологов и диетологов;.

— «Трезвая жизнь без зависимостей» — индивидуальное и семейное консультирование, тестирование и скрининг-диагностика, помогающие выявить различные виды зависимостей;.

— «Время бросить курить!» — скрининг-диагностика содержания угарного газа в организме курильщика, тематические мастер-классы врачей-психиатров и наркологов;.

— «Здоровые легкие!» — исследования на аппаратах спирографе, смокелайзере и пикфлоуметре, а также консультации ведущих пульмонологов;.

— «Урологическое здоровье» — экспресс-диагностика крови на PSA, УЗИ и консультации врачей-урологов;.

— «Время заняться спортом!» — оздоровительный забег, возможность сдачи норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);.

— «Стоп ВИЧ/СПИД!» — экспресс-диагностика на ВИЧ-инфекцию;.

— «Время защитить себя от гриппа!» — вакцинация взрослого населения против сезонного гриппа;.

— «Вместе против гепатита» — консультации врачей-инфекционистов, тестирование на гепатит;.

— «Стоп — инсульт!» — консультации врачей-неврологов, экспресс-диагностика;.

— «Склиф. Территория спасения» — демонстрационные экспозиции на тему нейрохирургии, травматологии, лапароскопии, открытой реанимации, сердечно-легочной реанимации, УЗИ сонных артерий;.

— «Берегите сердце!» — консультации врачей-кардиологов, определение риска сердечно-сосудистых заболеваний;.

— «Профилактика меланомы» — консультации врачей-дерматоонкологов, дерматоскопия;.

— «Депрессия — давай поговорим!» — анкетирование населения на наличие депрессивного состояния, консультации психологов, психотерапевтов, врачей-психиатров;.

— «Сдай кровь — спаси жизнь!» — выездная донорская акция.

Свои экспозиции откроют и другие департаменты Москвы — Департамент спорта и туризма, Департамент образования, Департамент труда и социальной защиты населения, Департамент природопользования и охраны окружающей среды. Посетители узнают об итогах их работы по созданию возможностей для здорового образа жизни в столице.

Форум-выставка «Москвичам — здоровый образ жизни» — это особо значимый социальный проект, направленный на популяризацию среди жителей мегаполиса принципов активного и здорового образа жизни, побуждающий к отказу от вредных привычек и пропагандирующий своевременную профилактику и лечение заболеваний.