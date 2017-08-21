На Приморский край надвигаются дожди и грозы

Источник: РИА "Новости"

После первых неблагоприятных прогнозов конца минувшей недели синоптики Приморского края уточнили ситуацию. По их данным, в целом погода на этой неделе в регионе будет неустойчивой, с кратковременной передышкой в среду, 23 августа, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня и завтра с фронтальными разделами в крае местами пройдут небольшие дожди. К среде погода в Приморье несколько улучшится, прояснится. Осадки на большей части края прекратятся, лишь в отдельных районах есть вероятность небольших дождей.

Во второй половине недели к Приморью снова подойдут фронтальные разделы циклона, который будет смещаться из Китая в Хабаровский край. В ночь на четверг вероятны сильные дожди в южной половине Приморского края, а днём — в северной. Сотрудники Примгидромета предупреждают: эти дожди будут сопровождаться локальными грозами и усилением ветра до 12−17 метров в секунду. Дожди остановят спад воды на реках края и сформируют паводки с подъёмом уровня воды до 0,5−1,5 метра, подтоплением пониженных участков пойм, лугов, сенокосов, дорог местного значения.