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09:17 (мск), источник: Восток Медиа

На Приморский край надвигаются дожди и грозы

Синоптики подтвердили прогноз о резком ухудшении погоды.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +24° 89% 765 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: РИА "Новости"

После первых неблагоприятных прогнозов конца минувшей недели синоптики Приморского края уточнили ситуацию. По их данным, в целом погода на этой неделе в регионе будет неустойчивой, с кратковременной передышкой в среду, 23 августа, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня и завтра с фронтальными разделами в крае местами пройдут небольшие дожди. К среде погода в Приморье несколько улучшится, прояснится. Осадки на большей части края прекратятся, лишь в отдельных районах есть вероятность небольших дождей.

Во второй половине недели к Приморью снова подойдут фронтальные разделы циклона, который будет смещаться из Китая в Хабаровский край. В ночь на четверг вероятны сильные дожди в южной половине Приморского края, а днём — в северной. Сотрудники Примгидромета предупреждают: эти дожди будут сопровождаться локальными грозами и усилением ветра до 12−17 метров в секунду. Дожди остановят спад воды на реках края и сформируют паводки с подъёмом уровня воды до 0,5−1,5 метра, подтоплением пониженных участков пойм, лугов, сенокосов, дорог местного значения.

В конце недели в отдельных районах пройдут кратковременные дожди. Ожидаемая температура воздуха ночью +16…+22 °С (на востоке +10…+15), а днём +18…+30 градусов.

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