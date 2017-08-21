Завтра в Омск придёт 30-градусная жара
И это ещё не всё — в среду воздух прогреется до +31°.
И это ещё не всё — в среду воздух прогреется до +31°.
Обещанная синоптиками под конец лета жара надвигается на регион. По прогнозу
Сегодня, 21 августа, днём будет +21…+26°. Возможен дождь с грозой.
Завтра, 22 августа, ночная температура составит +10…+15°. Днём температура воздуха поднимется до +25…+30°. Ожидается дождь с грозой.
В среду, 23 августа, на ночь прогнозируется +11…+16°. Днём воздух накалится до +26…+31°. Местами пройдёт небольшой дождь.
Напомним, что нынешняя неделя — последний шанс для омичей насладиться жаркой погодой в этом году. Синоптики обещают раннюю осень и холодный сентябрь с мокрым снегом.