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09:06 (мск), источник: Om1.ru

Завтра в Омск придёт 30-градусная жара

И это ещё не всё — в среду воздух прогреется до +31°.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +24° 89% 765 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Reuters

Обещанная синоптиками под конец лета жара надвигается на регион. По прогнозу Обь-Иртышского управления гидрометеослужбы, уже с завтрашнего дня заметно теплее станут и дни, и ночи.

Сегодня, 21 августа, днём будет +21…+26°. Возможен дождь с грозой.

Завтра, 22 августа, ночная температура составит +10…+15°. Днём температура воздуха поднимется до +25…+30°. Ожидается дождь с грозой.

В среду, 23 августа, на ночь прогнозируется +11…+16°. Днём воздух накалится до +26…+31°. Местами пройдёт небольшой дождь.

Напомним, что нынешняя неделя — последний шанс для омичей насладиться жаркой погодой в этом году. Синоптики обещают раннюю осень и холодный сентябрь с мокрым снегом.

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