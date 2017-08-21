Завтра в Омск придёт 30-градусная жара

Источник: Reuters

Обещанная синоптиками под конец лета жара надвигается на регион. По прогнозу Обь-Иртышского управления гидрометеослужбы, уже с завтрашнего дня заметно теплее станут и дни, и ночи.

Сегодня, 21 августа, днём будет +21…+26°. Возможен дождь с грозой.

Завтра, 22 августа, ночная температура составит +10…+15°. Днём температура воздуха поднимется до +25…+30°. Ожидается дождь с грозой.

В среду, 23 августа, на ночь прогнозируется +11…+16°. Днём воздух накалится до +26…+31°. Местами пройдёт небольшой дождь.