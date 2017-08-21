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09:15 (мск), источник: Комсомольская правда

Уфимец нашел свою мать спустя сорок лет

Оказалось, что все эти годы он воспитывался в чужой семье.

— В 16 лет я получил паспорт и вырезку из газеты, в которой напечатали заметку о нерадивой матери, бросившей своего сына, — вспоминает 42-летний уфимец Алексей И. — Бабушка сказала: мол, это про меня.

С Алексеем произошла удивительная история — хоть кино снимай: спустя долгие годы он нашел свою мать, которую видел лишь в младенчестве. Алексею о его родителях рассказали следующее: 17-летняя выпускница детдома Тамара оказалась к детям не готова и не нашла иного выхода, кроме как… исчезнуть, оставив малыша отцу. Тогда он проходил срочную службу, поэтому за воспитание маленького Алеши взялась бабушка, а связь с матерью была утеряна, казалось, навсегда. «Сына могу взять только через год…», — сказала Тамара, но так за ним и не вернулась.

Источник: Комсомольская правда

Только спустя сорок лет Алексей узнает, что воспитывался в приемной семье, а его мать и отец живы. Более того, женщина всю свою жизнь ищет встречи с сыном. Оказалось, что отец бросил его маму, когда она еще была беременна, и все это время его воспитывала семья отчима, которая была против общения маленького Алеши с родной матерью. Вот так мальчик остался и без отца, и без матери.

Тамаре сейчас 60 лет, она пенсионерка. Женщина живет недалеко от Тбилиси, у нее есть 24-летняя дочь Аделина, которая несколько лет мечтала о встрече с братом:

— Об Алеше она не забывала, — уверяет Аделина. — Я с детства знала, что у меня есть брат. Мы ведь тоже искали его: по соцсетям, через знакомых, но удалось выйти на связь только с его дальними родственниками, а они давно не общаются.

Источник: Комсомольская правда

Алексей счастлив в браке с женой Ириной, вырастил сына: ему 19 лет, он учится в Башкирском государственном аграрном университете. Те, кого мужчина называл отцом и бабушкой давно умерли. Алексея долгие годы мучали обиды на мать за то, что она его оставила один на один с жестоким миром, но не проходило ни дня, чтобы он не думал разыскать родную кровь. Случайно он узнал, что Тамара уехала в Грузию, и здесь ниточка потерялась окончательно: из-за войны в 2008 году въезд в страну был невозможен.

Супруге удалось уговорить Алексея не опускать руки совсем недавно, в 2017 году. Первым делом семья отправилась в город, где в далеком 1976 году проживала мама Алексея, — Катав-Ивановск, что в Челябинской области. Супруги пытались узнать о Тамаре и в полиции, и в редакции той самой газеты, но, как выяснилось, история была позабыта, а женщина еще в 80-ых годах покинула город и сменила фамилию. Казалось, ни одной зацепки нет.

Помогли соцсети: поисками в основном занималась Ирина. Сначала она пыталась найти в «Одноклассниках» саму маму Алексея, но в итоге наткнулась на страничку ее дочери Аделины. Алексей отправил первое сообщение: видно, сердцем почувствовал — это родственница Тамары. Тот день Илькаевы запомнят навсегда: вечер, 1 августа, приходит ответное сообщение от Аделины: «Да, вы ищете мою маму». Слов больше не нашлось — одни слезы.

Источник: Комсомольская правда

— Не верили, что в реальной жизни так бывает, — вспоминает супруга Алексея. — Раньше передачу «Жди меня» смотрели, удивлялись, плакали, радовались тому, что люди друг друга находят, а теперь сами в этой ситуации оказались. Сейчас мы каждый день общаемся по скайпу — Тамара живет в Тбилиси, а Аделина в Германии. Понемногу готовимся к личной встрече.

ШАГ НАВСТРЕЧУ.

Аделина до сих пор не может поверить, что теперь у нее появился старший брат, которого она вместе с мамой искала долгие годы:

— Это невероятная история… Потеря всей нашей жизни, наша боль. Мы вновь обрели огромное счастье, — делится эмоциями Аделина, дочь Тамары. — Я знаю, что мама ждет встречи с нетерпением, но боится. Приехать из Грузии в Россию без гражданства сложно, нужно чтобы одобрили приглашение на въезд, дали визу, мы так переживаем, что нас могут не пустить, а увидеться хочется как можно скорее.

Хэппи-энд истории не за горами: пока Тамара и Алексей лично не общались, но Аделина намерена приехать в Тбилиси, а потом вместе с мамой посетить Россию. Алексея также терзают сомнения: после многих лет поисков у него наконец-то появился реальный шанс увидеть маму, осталось сделать еще один шаг навстречу.

— Это все не так просто. Я сорок лет не то что не видел мать: у меня не было ни одной фотографии, ни одного словечка, что она, как, где, жива ли. Я не могу просто взять и набрать номер, нам столько всего нужно друг другу рассказать и лучше это сделать при встрече, — уверен Алексей.

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