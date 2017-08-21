Что происходит в Турции: туристы продолжают жаловаться на вирус

Источник: Sputnik.md

По данным Роспотребнадзора, чаще всего заболевание вирусом диагностировали в гостиницах городов Сиде, Аланья, Кемер и Белек, среди отдыхавших во второй половине июля. Большинство пострадавших — дети.

Как сообщает Sputnik Беларусь, ранее министерство здравоохранения Турции опровергало сообщения СМИ об эпидемии вируса Коксаки в стране, однако позднее согласилось принять помощь российских специалистов в борьбе с ним. Для российских отдыхающих Минздрав подготовил памятку, в которой рекомендует тщательно мыть руки с мылом перед едой, после посещения туалета и после возвращения с прогулок, а также использовать для питья только бутилированную или кипяченую воду. Кроме того, туристов просят не подпускать детей к бассейнам.

Особенное внимание к детям вызвано тем, что именно они переносят болезнь тяжелее всего. Наиболее высокий риск подхватить вирус наблюдается у бассейнов и пляжей, а передается он через пищу, контактным и воздушно-капельным путем.

Роспотребнадзор продолжает принимать обращения граждан, пострадавших от инфекций во время отдыха на курортах Турции. На адрес «горячей линии» поступило более 900 обращений, в которых сообщается о 832 заболевших. Роспотребнадзор работает с турецкой стороной для координации действий, направленных на стабилизацию ситуации. Первая официальная информация о вирусе появилась на сайте Роспотребнадзора 7 августа. Вскоре Минздрав Турции дал указание усилить дезинфекцию мест общего пользования на курортах, особенно бассейнов. Турция согласилась принять российских специалистов, которые дадут оценку уровню угрозы, который несет вирус Коксаки.